Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost un car de nervi în duelul dintre Csikszereda și Hermannstadt, din etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul sibienilor a fost extrem de deranjat de Dragoș Albu (24 de ani), pe care l-a schimbat după nu mai puțin de 29 de minute de joc.

„Munti” s-a arătat nemulțumit de jocul prestat de mijlocașul său, cât și de atitudinea arătată pe teren de acesta, în meciul de la Miercurea Ciuc.

Dorinel Munteanu l-a schimbat pe Dragoș Albu după 29 de minute, în Csikszereda – Hermannstadt

În minutul 17, Csikszereda a reușit să deschidă scorul în minutul 17, atunci când Attila Csuros a marcat din pasa lui Lorand Paszka. La 12 minute distanță, Dorinel Munteanu a efectuat prima schimbare, trimițându-l în teren pe Zargary, în locul lui Dragoș Albu.

În privința mijlocașului român, nu ar fi fost vorba despre o accidentare, notează digisport.ro, semn că Dorinel Munteanu a fost extrem de nemulțumit de evoluția acestuia din teren.

Imediat după ce a fost înlocuit, Dragoș Albu a mers direct la vestiare, fără să salute vreo persoană aflată pe banca de rezerve a echipei sale.