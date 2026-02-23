Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare - Antena Sport

Închide meniul
Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare

Home | Fotbal | Liga 1 | Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare

Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 18:21

Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare

Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost un car de nervi în duelul dintre Csikszereda și Hermannstadt, din etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul sibienilor a fost extrem de deranjat de Dragoș Albu (24 de ani), pe care l-a schimbat după nu mai puțin de 29 de minute de joc.

„Munti” s-a arătat nemulțumit de jocul prestat de mijlocașul său, cât și de atitudinea arătată pe teren de acesta, în meciul de la Miercurea Ciuc.

Dorinel Munteanu l-a schimbat pe Dragoș Albu după 29 de minute, în Csikszereda – Hermannstadt

În minutul 17, Csikszereda a reușit să deschidă scorul în minutul 17, atunci când Attila Csuros a marcat din pasa lui Lorand Paszka. La 12 minute distanță, Dorinel Munteanu a efectuat prima schimbare, trimițându-l în teren pe Zargary, în locul lui Dragoș Albu.

În privința mijlocașului român, nu ar fi fost vorba despre o accidentare, notează digisport.ro, semn că Dorinel Munteanu a fost extrem de nemulțumit de evoluția acestuia din teren.

Imediat după ce a fost înlocuit, Dragoș Albu a mers direct la vestiare, fără să salute vreo persoană aflată pe banca de rezerve a echipei sale.

Dragoș Albu
Dragoș Albu, înlocuit de Dorinel Munteanu în Csikszereda – Hermannstadt după doar 29 de minute/ Captură Digi Sport

La doar două minute după schimbarea lui Dragoș Albu, Hermannstadt a reușit să egaleze prin Aurelian Chițu. Csikszereda a intrat însă cu avantaj la pauză, Răzvan Trif marcând spectaculos în minutul 38. Fundașul înscris cu un șut de zile mari, de la aproximativ 20 de metri de poarta sibienilor.

Înaintea meciului, Csikszereda avea 25 de puncte, fiind pe locul 13 în Liga 1. De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă penultimul loc, cu doar 17 puncte acumulate după 27 de meciuri disputate.

