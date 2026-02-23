CFR Cluj o vrea pe FCSB în play-off: „Ne aduce mulți spectatori. Ar fi păcat să nu fie” - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj o vrea pe FCSB în play-off: „Ne aduce mulți spectatori. Ar fi păcat să nu fie”

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 18:08

Jucătorii FCSB-ului, bucurie în timpul unui meci/ Sport Pictures

Oficialii de la CFR Cluj au recunoscut că o vor pe FCSB în play-off. Iuliu Mureșan, președintele clujenilor, a declarat că duelurile cu roș-albaștrii aduc pe stadionul din Gruia mulți spectatori, audiența fiind una excelentă.

Iuliu Mureșan a declarat că „ar fi păcat” ca FCSB să rateze Top 6, după ce a cucerit ultimele două titluri în Liga 1. Campioana ocupă locul zece și nu este sigură de prezența în play-off nici dacă va obține trei victorii, în ultimele trei meciuri rămase de disputat, cu Metaloglobus, UTA și U Cluj.

CFR Cluj o vrea pe FCSB în play-off

Iuliu Mureșan a mai transmis că FCSB are un lot valoros, care a obținut rezultate în Liga 1. Acesta s-a declarat convins că nu doar CRF Cluj va fi afectată de audiențe, în cazul în care campioana ar rata play-off-ul.

„FCSB este o echipă care are cea mai bună audiență. Și la noi, FCSB-ul ne aduce mulți spectator. Deci e și o rețetă la meciurile de acasă foarte bună, la vânzarea de bilete. Deci eu chiar aș vrea să fie FCSB-ul și m-aș bucura pentru că e normal să fie așa.

Au jucători foarte buni, e o echipă care a avut cele mai meritorii și mai frumoase rezultate în Liga 1, deci ar fi păcat să nu fie. Dar sigur că e vorba de meritul sportiv, de rezultate. Eu le doresc să ajungă. Dacă nu, cine va fi.

Dar oricum va lipsi FCSB-ul, tuturor celorlalți din play-off le va lipsi și datorită audienței care o face peste tot și a numărului de spectatori din tribune. Oricine se bucură să joace cu FCSB-ul acasă pentru că e o rețetă foarte bună și face niște bani”, a declarat Iuliu Mureșan, conform fanatik.ro.

CFR Cluj, de cealaltă parte, are șanse mari să prindă play-off-ul, după cele nouă victorii la rând înregistrate. Trupa lui Daniel Pancu ocupă locul cinci, cu 47 de puncte, urmând să se dueleze cu Farul și Dinamo, în ultimele două etape.

