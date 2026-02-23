Dan Alexa, scenariu devastator pentru FCSB: „E imposibil să prindă play-off-ul”. Ce greșeli a remarcat - Antena Sport

Închide meniul
Dan Alexa, scenariu devastator pentru FCSB: „E imposibil să prindă play-off-ul”. Ce greșeli a remarcat

Daniel Işvanca Publicat: 23 februarie 2026, 19:04

Jucătorii de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB are nevoie de minuni pentru a mai prinde un loc de play-off, asta după ce FC Argeș a obținut o victorie capitală contra celor de la Farul Constanța. Campioana României are nevoie de succes în duelul cu Metaloglobus, dar este la mâna rezultatelor.

Dan Alexa a analizat parcursul catastrofal al echipei antrenate de Elias Charalambous în acest sezon și a explicat ce este diferit față de formația care domina competiția internă în stagiunea precedentă.

Dan Alexa: „Par o echipă cu mult mai dezorganizată față de sezonul trecut”

FCSB are nevoie de victorii pe linie în ultimele trei meciuri din sezonul regulat, iar echipa antrenată de Elias Charalambous are nevoie și de pași greșiți ai celor de la FC Argeș.

Dan Alexa este sceptic în privința șanselor de calificare în play-off și a transmis ce anume s-a greșit în jocul campioanei en-titre față de anul trecut.

„E foarte greu, aproape imposibil, ca FCSB să mai prindă play-off-ul, pentru că nu mai sunt la mâna lor. Mai ales că FC Argeș are și avantajul meciurilor directe cu FCSB.

Cum FCSB a început prost fiecare sezon, axându-se pe cupele europene, lumea se aștepta ca și acum, din toamnă, echipa să înceapă să câștige în campionat. Dar au pierdut foarte multe jocuri. Paradoxal, la nivel de joc, par o echipă cu mult mai dezorganizată față de sezonul trecut, deși au transferat puțin în vară”.

Dan Alexa: „Mulți jucători sub nivelul de sezonul trecut”

„În play-off-ul trecut, Charalambous și Pintilii nu mai jucau spectaculos, ci foarte închis, cu victorii de 1-0. Echipa părea foarte organizată. Acum văd foarte multe greșeli, multe schimbări în primul ’11’. Și sunt mulți jucători sub nivelul de sezonul trecut. Târnovanu nu mai e la nivelul lui, Ngezana la fel…

Au făcut foarte multe greșeli la nivelul fundașilor centrali, iar stoperii sunt cei mai importanți, baza echipei. Cred că acolo au făcut și prea multe schimbări și s-a văzut asta în meciuri”, a declarat Dan Alexa, potrivit gsp.ro.

