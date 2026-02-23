De la gol împotriva Interului, la titular contra celor de la Metaloglobus! Jucătorul își face debutul la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
De la gol împotriva Interului, la titular contra celor de la Metaloglobus! Jucătorul își face debutul la FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 23 februarie 2026, 18:37

Ofri Arad / SPORT PICTURES

Ofri Arad este transferul de răsunet făcut de FCSB în pauza de iarnă. Mijlocașul venit de la Kairat Almaty și-a trecut în palmares un gol împotriva celor de la Inter, în actuala ediție de Champions League.

După ce s-a pregătit exemplar la antrenamente, acesta își va face debutul în echipa lui Elias Charalambous contra celor de la Metaloglobus, într-un meci crucial pentru campioana României, care luptă pentru prezența în play-off.

Ofri Arad, debut în meciul cu Metaloglobus

FCSB are nevoie de minuni pentru a prinde un loc de play-off, motiv pentru care meciul contra celor de la Metaloglobus este unul decisiv pentru campioana ultimelor două sezoane de Liga 1.

Mijlocașul venit de la Kairat Almaty nu a jucat niciodată de la transferul la FCSB, însă Elias Charalambous a luat în cele din urmă decizia de a-l titulariza în partida programată luni seară pe Arena Națională.

Acesta va fi bifa primele minute în tricoul roș-albaștrilor. Iată cum arată echipa de start a celor de la FCSB: Popa – Pantea, Duarte, Lixandru, J. Paulo – Tănase, Ofri Arad – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

