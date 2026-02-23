Csikszereda - Hermannstadt 2-1. Sibienii lui Dorinel Munteanu, în criză! A 4-a înfrângere la rând în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Csikszereda – Hermannstadt 2-1. Sibienii lui Dorinel Munteanu, în criză! A 4-a înfrângere la rând în Liga 1

Bogdan Stănescu Publicat: 23 februarie 2026, 18:58

Jucătorii lui Csikszereda se bucură după un gol marcat cu Hermannstadt / Sport Pictures

Echipa FK Csikszereda a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 28-a din Liga 1. E a 4-a înfrângere la rând pentru Hermannstadt în Liga 1 şi a 5-a în toate competiţiile, sibienii fiind învinşi, cu 2-0, şi de Dinamo, în ultima etapă a grupelor Cupei României.

Gazdele au deschis scorul la Miercurea Ciuc prin Csuros, în minutul 17, dar sibienii au egalat în minutul 32, cu şutul lui Aurelian Chiţu. Ciucanii au trecut din nou la conducere şase minute mai târziu, odată cu spectaculosul gol reuşit de Trif. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Politic, respins de Palmeş. Până la final tabela nu s-a mai schimbat şi Csikszereda – Hermannstadt s-a terminat 2-1.

Csikszereda – Hermannstadt 2-1

Elevii lui Ilyeş sunt pe locul 13, cu 28 de puncte, în timp ce Hermannstadt e penultima, a 15-a, cu 17 puncte.

CSIKSZEREDA: Pap – Paszka, Kabashi, Palmeş, Trif – Kleinheisler (Veres 65), Csuros – Anderson Ceara (Jebari 66), E. Bodo (Bota 86), Loeper (Szalay 57) – Eppel (Z. Nagy 66). ANTRENOR: Robert Ilyeş

HERMANNSTADT: D. Lazar – Căpuşă, Chorbadzhiyski (Karo 46), Ionuţ Stoica, L. Stancu – E. Florescu, A. Ivanov (S. Buş 74), Dr. Albu (Zargary 30) – A. Chiţu, Afalna (Simba 46), Politic (Neguţ 62). ANTRENOR: Dorinel Munteanu

Cartonaşe galbene: Csuros 76 / Chorbadzhiyski 36

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Ioan Corb, George Duţă

Arbitri VAR: Ionuţ Coza – Claudiu Marcu

