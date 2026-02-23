Lindsey Vonn a fost externată, după patru operații: „Va dura un an până când toate oasele se vor vindeca” - Antena Sport

Închide meniul
Lindsey Vonn a fost externată, după patru operații: „Va dura un an până când toate oasele se vor vindeca”

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 18:53

Lindsey Vonn, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina/ Profimedia

Lindsey Vonn a anunţat, luni, în social media, că a fost externată din spital, subliniind că se va concentra pe trecerea de la scaunul cu rotile la mersul cu cârje. Vonn a adăugat că va dura un an până când toate oasele se vor vindeca.

Vineri, ea a anunţat că a fost din nou operată la piciorul stâng.

„În sfârşit am ieşit din spital! După aproape două săptămâni petrecute într-un pat de spital, aproape complet imobilizată, în sfârşit mă simt suficient de bine încât să mă mut la un hotel. Nu este încă acasă, dar este un pas uriaş! Sper că am explicat suficient de bine leziunea mea. Nu sunt medic, aşa că vă rog să mă iertaţi dacă nu explic ceva perfect. Când s-a produs accidentul, situaţia a fost destul de dificilă din multe puncte de vedere, dar, în cele din urmă, totul a revenit la normal.

Vă mulţumesc încă o dată, dr. Tom Hackett. Acum mă voi concentra pe reabilitare şi pe trecerea de la scaunul cu rotile la cârje în câteva săptămâni. Va dura aproximativ un an până când toate oasele se vor vindeca, apoi voi decide dacă vreau să scot toate implanturile metalice sau nu, după care voi reveni în sala de operaţie pentru a-mi repara în sfârşit ligamentul anterior. Va fi un drum lung, dar voi ajunge la destinaţie. Cel puţin am ieşit din spital. Vă iubesc pe toţi”, a afirmat Vonn în social media.

Vonn s-a întors acasă în Statele Unite la sfârşitul săptămânii trecute, după o săptămână de tratament pentru o fractură complexă a tibiei şi cel puţin patru operaţii la un spital din Italia.

Vonn încerca să câştige o medalie la schi alpin la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, la vârsta de 41 de ani, cu o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng şi o proteză parţială din titan la genunchiul drept. Dar s-a agăţat de o poartă la 13 secunde după start, ceea ce a dus la o căzătură extrem de dură. Deoarece schiurile ei nu s-au desprins în timpul accidentului, căzătura a stârnit probleme de siguranţă în circuitul de schi.

