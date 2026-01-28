FCSB, emoţii la TAS! Gigi Becali poate plăti 300.000 de euro după un proces deschis la Lausanne - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB, emoţii la TAS! Gigi Becali poate plăti 300.000 de euro după un proces deschis la Lausanne

Alex Masgras Publicat: 28 ianuarie 2026, 16:50

Gigi Becali, la baza din Berceni / Antena Sport

Gigi Becali poate fi bun de plată dacă Poli Iaşi va avea câştig de cauză la TAS. Formaţia din Copou s-a adresat forului de la Lausanne pentru a cere suma de 300.000 de euro. Procesul are legătură cu transferul lui Andrei Gheorghiţă, jucător care a plecat de la Iaşi în urmă cu un an, dar care a ajuns la U Cluj vara aceasta.

În urmă cu un an, FCSB l-a cumpărat pe Andrei Gheorghiţă de la Poli Iaşi pentru suma de 100.000 de euro. Echipa lui Gigi Becali ar mai fi trebuit să plătească suma de 300.000 de euro în vara anului 2025, în cazul în care acesta ar fi confirmat şi ar fi rămas la FCSB. Altfel, acesta ar fi trebuit să revină la Iaşi.

FCSB poate plăti 300.000 de euro pentru transferul lui Andrei Gheorghiţă, dacă Poli Iaşi va avea câştig de cauză la TAS

Andrei Gheorghiţă a încercat însă să scape de dreptul pe care Poli Iaşi îl avea asupra sa, din cauza faptului că echipa din Copou nu l-a plătit la timp. El a făcut o primă cerere care i-a fost respinsă de către Comisia Naţională de Soluţionare a Litigiilor, dar Comisia de Recurs a FRF i-a dat câştig de cauză în cele din urmă.

Din acest motiv, în momentul în care Andrei Gheorghiţă a ajuns la U Cluj în august 2025, FCSB nu a plătit cei 300.000 de euro pentru Andrei Gheorghiţă.

Potrivit gsp.ro, Poli Iaşi a plătit aproximativ 22.000 de euro, taxa de la TAS, iar moldovenii sunt extrem de încrezători că vor avea câştig de cauză la Lausanne.

În cazul în care se va întâmpla acest lucru, iar FCSB va trebui să plătească cei 300.000 de euro plus TVA, atunci 15% din această sumă va merge la jucător, iar 10% către FC Bihor, echipa la care a evoluat înainte de a semna cu Poli Iaşi.

Andrei Gheorghiţă este la U Cluj în acest moment, acolo unde tocmai a marcat primul său gol după aproape un an. Ultima oară, el a înscris în meciul din play-off-ul pentru optimile de finală Europa League, în februarie 2025, în meciul cu PAOK Salonic.

