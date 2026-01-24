Andrei Gheorghiţă, primul gol după aproape un an! Mesaj clar despre meciul cu FCSB: "Cine ştie?" - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă a marcat unicul gol al meciului U Cluj – Unirea Slobozia, scor 1-0, iar “şepcile roşii” au revenit pe loc de play-off în Liga 1. Fotbalistul de 23 de ani a înscris pentru prima oară de la meciul dintre PAOK Salonic şi FCSB, scor 1-2, din play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.

După ce a spart gheaţa şi în tricoul celor de la U Cluj, Gheorghiţă este încântat că a scăpat de accidentări şi că se simte foarte bine.

Andrei Gheorghiţă, anunţ categoric despre meciul cu FCSB, care se poate juca cu play-off-ul pe masă: “Nu e nimic special”

În ultima etapă a sezonului regulat, U Cluj va juca pe Arena Naţională, împotriva FCSB-ului, fosta echipă a lui Gheorghiţă. Campioana en-titre se află într-o situaţie complicată şi are emoţii în privinţa calificării în play-off, iar fostul fotbalist al roş-albaştrilor nu s-ar mira dacă acel duel se va disputa cu play-off-ul pe masă.

Până atunci, U Cluj va juca etapa viitoare contra celor de la Rapid, în Giuleşti, iar Gheorghiţă a anunţat că jucătorii lui Bergodi merg cu un singur gând: cele 3 puncte.

“Acesta e obiectivul echipei, play-off-ul. Mă bucur că am contribuit și eu cu un gol în acest an. Am avut o accidentare după acest transfer, iar acum nu mai am dureri. Trică a fost inspirat să-mi lase mingea. Toți din club îmi oferă încredere. Aveam nevoie de această victorie, erau 3 puncte esențiale în lupta pentru play-off.