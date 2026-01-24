Andrei Gheorghiţă, primul gol după aproape un an! Mesaj clar despre meciul cu FCSB: "Cine ştie?" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Gheorghiţă, primul gol după aproape un an! Mesaj clar despre meciul cu FCSB: “Cine ştie?”

Alex Masgras Publicat: 24 ianuarie 2026, 19:52

Andrei Gheorghiţă se bucură după ce a marcat în U Cluj - Unirea Slobozia / Sport Pictures

Andrei Gheorghiţă a marcat unicul gol al meciului U Cluj – Unirea Slobozia, scor 1-0, iar “şepcile roşii” au revenit pe loc de play-off în Liga 1. Fotbalistul de 23 de ani a înscris pentru prima oară de la meciul dintre PAOK Salonic şi FCSB, scor 1-2, din play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.

După ce a spart gheaţa şi în tricoul celor de la U Cluj, Gheorghiţă este încântat că a scăpat de accidentări şi că se simte foarte bine.

Andrei Gheorghiţă, anunţ categoric despre meciul cu FCSB, care se poate juca cu play-off-ul pe masă: “Nu e nimic special”

În ultima etapă a sezonului regulat, U Cluj va juca pe Arena Naţională, împotriva FCSB-ului, fosta echipă a lui Gheorghiţă. Campioana en-titre se află într-o situaţie complicată şi are emoţii în privinţa calificării în play-off, iar fostul fotbalist al roş-albaştrilor nu s-ar mira dacă acel duel se va disputa cu play-off-ul pe masă.

Până atunci, U Cluj va juca etapa viitoare contra celor de la Rapid, în Giuleşti, iar Gheorghiţă a anunţat că jucătorii lui Bergodi merg cu un singur gând: cele 3 puncte.

“Acesta e obiectivul echipei, play-off-ul. Mă bucur că am contribuit și eu cu un gol în acest an. Am avut o accidentare după acest transfer, iar acum nu mai am dureri. Trică a fost inspirat să-mi lase mingea. Toți din club îmi oferă încredere. Aveam nevoie de această victorie, erau 3 puncte esențiale în lupta pentru play-off.

În Giulești mergem pentru cele 3 puncte, bineînțeles. Poate se va juca cu play-off-ul pe masă cu FCSB, cine știe. Nu este vreo problemă pentru mine, nu este un meci special. Mă ajută concurența, trag de mine mai mult în fiecare zi. Personal, în primul rând, să realizăm obiectul echipei, play-off-ul, iar personal să dau goluri și să ofer assist-uri”, a declarat Andrei Gheorghiţă, potrivit digisport.ro.

U Cluj se află în acest moment pe locul 6, cu 36 de puncte, fiind la un punct peste UTA, echipă care va juca luni seară contra lui Rapid, dar şi la 2 puncte în faţa celor de la Oţelul, care vor primi vizita lui Csikszereda.

