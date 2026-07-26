„Deloc” Cristiano Bergodi nu şi-a menajat jucătorii după eşecul cu Sepsi! Ce l-a iritat: „Nu există”

Cristiano Bergodi (61 de ani) şi-a criticat jucătorii pentru prestaţia din meciul cu Sepsi. Sepsi – U Cluj s-a terminat 1-0.
O întrebare legată de menajarea jucătorilor pentru duelul cu Brann Bergen din preliminariile Conference League l-a iritat pe antrenorul italian al lui U Cluj.
Cristiano Bergodi a insistat că nu a alcătuit echipa cu Sepsi având în vedere returul cu Brann: „Nu există”
„Nu a fost o prestație bună deloc. Am meritat să pierdem. Nu e asta menajare, nu e menajare. Au jucat cei care erau proaspeți. Nu există.
Lukic poate fi o soluție pentru joi, e un jucător foarte important pentru noi. Joi noi avem un meci foarte dificil, dar cel mai important meci era cel cu Sepsi.
Sepsi a făcut un joc foarte bun, eu sunt corect”, a declarat Cristiano Bergodi pentru digisport.ro.
Sepsi – U Cluj 1-0
Echipa Sepsi OSK a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a doua din Liga 1.
La Sf. Gheorghe, gazdele au cerut un penalti în minutul 14, la un posibil henţ comis de Poulolo, dar arbitrul nu a acordat nimic. A urmat şutul peste poarta lui Nofytos expediat de Batzula, pentru ca în minutul 22 Doru Andrei să deschidă scorul pentru Sepsi, cu un şut superb din afara careului,. Lukic a reluat cu capul, pe lângă poartă, din poziţie excelentă, în minutul 33, repetând isprava în minutul 59, când doar intervenţia lui Lazar i-a salvat pe elevii lui Burcă de la primirea unui gol.
Însă alb-roşii şi-au mai trecut în cont o mare ocazie, în minutul 68, la şutul lui Batzula, respins în bară, în timp ce norvegianul Mawa a trimis o lovitură de cap slabă în minutul 86, prinsă de Neofytos. Chinteş a respins din faţa porţii la pătrunderea lui Oberlin, din minutul 89 şi a fost Sepsi – U Cluj 1-0. Gazdele au reuşit prima victorie stagională, iar clujenii sunt cu gândul, se pare, la returul din Norvegia cu Brann Bergen.
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