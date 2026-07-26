„Deloc” Cristiano Bergodi nu şi-a menajat jucătorii după eşecul cu Sepsi! Ce l-a iritat: „Nu există”

Cristiano Bergodi (61 de ani) şi-a criticat jucătorii pentru prestaţia din meciul cu Sepsi. Sepsi – U Cluj s-a terminat 1-0.

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O întrebare legată de menajarea jucătorilor pentru duelul cu Brann Bergen din preliminariile Conference League l-a iritat pe antrenorul italian al lui U Cluj.

Cristiano Bergodi a insistat că nu a alcătuit echipa cu Sepsi având în vedere returul cu Brann: „Nu există”

„Nu a fost o prestație bună deloc. Am meritat să pierdem. Nu e asta menajare, nu e menajare. Au jucat cei care erau proaspeți. Nu există.

Lukic poate fi o soluție pentru joi, e un jucător foarte important pentru noi. Joi noi avem un meci foarte dificil, dar cel mai important meci era cel cu Sepsi.

Sepsi a făcut un joc foarte bun, eu sunt corect”, a declarat Cristiano Bergodi pentru digisport.ro.