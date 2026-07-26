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Surpriza Europei: n-au câștigat nimic timp de 119 ani și acum visează la Liga Campionilor!

Ionuţ Axinescu Publicat: 26 iulie 2026, 20:20

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Surpriza Europei: n-au câștigat nimic timp de 119 ani și acum visează la Liga Campionilor!

Sirius ar putea câştiga titlul în Suedia. Foto: Facebook @ IK Sirius

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Campionatul Suediei, care se desfășoară în sistem primăvară – toamnă, a ajuns la jumătatea sezonului, iar liderul este unul nescontat, la fel ca la ediția trecută. Dacă în 2025 s-a impus Mjällby, aflată la primul titlu din istorie, în această stagiune surpriza este și mai mare.

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După 14 meciuri, pe prima poziție este IK Sirius, care are 38 de puncte, din 12 victorii și două egaluri. Formația din orașul Uppsala are deja 11 puncte mai multe decât locul secund, ocupat de Hammarby, care are și un meci în plus.

IK Sirius, fără niciun titlu în istorie, domină Allsvenskan

În runda din acest weekend, Sirius a mai bifat o victorie, la scor, în fața lui IFK Göteborg. S-a terminat 4-1 pentru gazde, care au ajuns la 40 de goluri marcate în acest sezon. Fondată acum 119 ani, tocmai în 1907, Sirius nu are niciun trofeu câștigat de-a lungul existenței sale.

Mai mult decât atât, gruparea „albastru-negru” nu a evoluat niciodată în cupele europene. A jucat mai mult în diviziile inferioare, iar cel mai bun loc pe care l-a ocupat în istorie în Allsvenskan este șase, în 2022.

IK Sirius
Sirius ar putea câştiga titlul în Suedia. Foto: Facebook @ IK Sirius

Sirius are două „perle” în atac

Performanța echipei e cu atât mai neașteptată cu cât lotul lui Sirius este unul foarte tânăr, iar în intersezon echipa și-a vândut cel mai bun jucător, pe Leo Walta, la Swansea. A primit 3,4 milioane în schimbul său, însă a investit doar 575.000 de euro pe piața transferurilor.

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Totuși, antrenorul Andreas Engelmark a legat o echipă extrem de ofensivă, care pare imbatabilă în această stagiune. Sirius are primii doi golgheteri ai campionatului, pe scoțianul cu origini ucrainene Robbie Ure (14 goluri), și pe suedezul Isak Bjerkebo (10 goluri). Amândoi sunt foarte tineri, 22 și respectiv 23 de ani.

  • 27,75 milioane de euro valorează tot lotul lui IK Sirius, potrivit Transfermarkt.
  • Robbie Ure și Neo Jönsson (19 ani, extremă dreapta) sunt cei mai bine valorați fotbaliști ai trupei din Uppsala, ambii cotați la 5 milioane de euro.
Suedia Campionat
Sirius ar putea câştiga titlul în Suedia. Foto: Facebook @ IK Sirius
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