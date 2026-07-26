Cele 3 cuvinte transmise de Cătălin Cîrjan la o zi după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

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Formaţia bucureştenă şi-a luat revanşa în faţa oltenilor, asta după ce în primăvară aceştia au izbutit să se califice în finala Cupei României după duelul de pe Arena Naţională, la loviturile de departajare.

Dinamo, victorie entuziasmantă cu Universitatea Craiova. Mesajul transmis de căpitanul Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan a avut o evoluţie bună şi a reuşit să-şi treacă numele pe lista marcatorilor, asta după ce a fost aproape de gol şi în alte situaţii. Decarul lui Dinamo a punctat din lovitură de la 11 metri pe finalul confruntării, iar la o zi după meci a avut un mesaj clar pentru suporteri.

Căpitanul formaţiei bucureştene a ţinut să transmită un îndemn de unitate între echipă şi suporteri, asta după ce în ultimele luni au tot existat diverse probleme. „Tot înainte, împreună!”, a scris Cătălin Cîrjan pe reţelele sociale.

La finalul partidei cu Petrolul Ploieşti, din prima rundă, terminată cu eşec, 0-1, jucătorii, cu Cătălin Cîrjan în frunte, au salutat galeria, iar după ce fanii au început să adreseze injurii conducerii au decis să plece la vestiare.