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Cele 3 cuvinte transmise de Cătălin Cîrjan la o zi după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Mihai Alecu Publicat: 26 iulie 2026, 20:09

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Cele 3 cuvinte transmise de Cătălin Cîrjan la o zi după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Dinamo a bifat o victorie importantă cu Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures

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Dinamo a reuşit o victorie categorică împotriva Universităţii Craiova, 5-1, confruntare ce a avut loc pe Arcul de Triumf în runda cu numărul 2 a Ligii 1.

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Formaţia bucureştenă şi-a luat revanşa în faţa oltenilor, asta după ce în primăvară aceştia au izbutit să se califice în finala Cupei României după duelul de pe Arena Naţională, la loviturile de departajare.

Dinamo, victorie entuziasmantă cu Universitatea Craiova. Mesajul transmis de căpitanul Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan a avut o evoluţie bună şi a reuşit să-şi treacă numele pe lista marcatorilor, asta după ce a fost aproape de gol şi în alte situaţii. Decarul lui Dinamo a punctat din lovitură de la 11 metri pe finalul confruntării, iar la o zi după meci a avut un mesaj clar pentru suporteri.

Căpitanul formaţiei bucureştene a ţinut să transmită un îndemn de unitate între echipă şi suporteri, asta după ce în ultimele luni au tot existat diverse probleme. „Tot înainte, împreună!”, a scris Cătălin Cîrjan pe reţelele sociale.

La finalul partidei cu Petrolul Ploieşti, din prima rundă, terminată cu eşec, 0-1, jucătorii, cu Cătălin Cîrjan în frunte, au salutat galeria, iar după ce fanii au început să adreseze injurii conducerii au decis să plece la vestiare.

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Ce a declarat Nuno Campos după meciul dintre Dinamo şi Universitatea Craiova

Nuno Campos a fost foarte mulţumit la finalul confruntării şi a transmis că inclusiv eşecul din runda inaugurală trebuie să se încheie cu un succes al echipei sale.

„Au meritat victoria 100%. Nu e ușor pentru jucătorii noștri. Au încercat să înțeleagă ideile mele de la început. La meciul trecut, rezultatul nu a fost drept, dar am luat-o de la capăt și au crezut. Jucătorii merită acest rezultat. Am lucrat mult fazele fixe. Am lucrat două zile aceste faze, exersăm mereu și studiem adversarii.

Trebuie să înțelegem jocul, de ce putem ataca în astfel de meciuri și de ce nu am putut să o facem la meciul trecut. Diferă de la adversar la adversar, de la sistem la sistem. Am pus multe la punct în această săptămână. Cu timpul, ne vom putea adapta. Trebuie să înțelegem ce trebuie să facem în fiecare moment, e dificil.

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Trebuie să câștigăm meciurile. Nu a fost drept meciul trecut, dar acum nu am făcut totul perfect. Mai sunt lucruri de îmbunătățit. Trebuie să fim echilibrați, să fim mai buni și să continuăm să facem lucrurile bune. Trebuie să vedem la meciul următor dacă Irimia va juca sau nu. Cred că a intrat bine, are nevoie de ritm”, a spus Nuno Campos.

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