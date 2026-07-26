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Gigi Becali l-a cerut afară din echipă, dar e titular! Surprize pe bandă rulantă în tabăra FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 26 iulie 2026, 19:39

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Gigi Becali l-a cerut afară din echipă, dar e titular! Surprize pe bandă rulantă în tabăra FCSB-ului

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

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FCSB aliniază o echipă-surpriză la meciul cu Csikszereda din campionat. Cel mai probabil primul 11 al FCSB-ului a fost alcătuit având în vedere că roş-albaştrii vor juca joi, de la 19:00, returul cu Auda. Tănase e titular, dar Bîrligea, Cisotti şi Tavi Popescu sunt pe bancă.

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În tur FCSB a pierdut surprinzător, scor 2-3, iar echipa lui Gigi Becali va încerca să obţină calificarea în Letonia. Obiectivul stabilit de Gigi Becali (68 de ani) este accederea în grupa principală din UEFA Conference League.

  • Echipa de start a FCSB-ului la meciul cu Csikszereda: FCSB (4-3-3): Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu – Toma, Radunovic, Tănase (cpt.) – D. Popa, Stoian, Politic
    Rezerve: M. Popa, Udrea, Crețu, Dăncuș, Oct. Popescu, Bîrligea, J. Paulo, D. Avram, Cisotti, Stancu
    Absenți: Ngezana, M. Popescu, O. Arad, D. Miculescu (accidentați), Gnahore (menajat);
    Antrenor: Marius Baciu

Gigi Becali l-a cerut afară din echipă pe Târnovanu, dar acesta e titular cu Csikszereda!

Gigi Becali l-a făcut praf pe Târnovanu după meciul FCSB – Auda 2-3. Becali a spus că nu se bagă în deciziile privind portarul titular, dar a precizat că, dacă ar fi după el, Târnovanu ar ieşi din primul 11 la FCSB.

Eu doar atât spun, ce trebuia să fie. Trebuia să câştigăm meciul cu echipa cu 4, 5 la 0. Aşa trebuia. Nu am intrat concentraţi. Nu am fost deloc concentraţi. Bine, acum poţi să spui că două goluri sunt ale lui Târnovanu. Iar Bîrligea a ratat 2-3, deci… Eu nu-mi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea. Cu siguranţă că mă deranjează. Bine, eu spun că avem noi prima şansă, dar joacă şi ei fotbal, sunt agresivi.

E problema lui, cariera lui, viaţa lui. (n.r. de Târnovanu) E tot timpul cu gândul la transfer, dar o să se transfere când îi expiră contractul. Eu, de exemplu, nu mă mai bazez pe el, dar nu mă bag la portari. Dacă ei mă întreabă ‘Nea Gigi, ce zici’, eu spun că orice om care greşeşte trebuie să plătească. Trebuie să dai şansă la celălalt portar, că dacă mai face 2-3 gafe din astea…

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N-ai cum, te nenoroceşte. Poate crede că dacă joacă aşa, îi dau drumul. ‘Joc la mişto, în lehamite’. N-ai avut nicio ofertă, bă, ce vrei, să îţi dau drumul pe gratis?”, declara Gigi Becali pentru primasport.ro după FCSB – Auda 2-3.

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