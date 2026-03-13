Home | Fotbal | Liga 1 | “Abia aştept să vorbesc cu MM!” Ilie Dumitrescu l-a auzit pe Gigi Becali şi a făcut anunţul: “Chiar îmi doresc”

“Abia aştept să vorbesc cu MM!” Ilie Dumitrescu l-a auzit pe Gigi Becali şi a făcut anunţul: “Chiar îmi doresc”

Alex Masgras Publicat: 13 martie 2026, 9:29

Comentarii
Abia aştept să vorbesc cu MM! Ilie Dumitrescu l-a auzit pe Gigi Becali şi a făcut anunţul: Chiar îmi doresc

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena 1

Ilie Dumitrescu a recunoscut că este extrem de curios de modul în care va funcţiona noul departament de scouting de la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că nu se va mai băga peste cei din club, după venirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică, iar departamentul condus de fostul selecţioner şi Mihai Stoica va avea mână liberă atunci când vine vorba despre transferuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a dezvăluit că Florin Cernat, Alin Stoica, Lucian Filip, oameni care au rămas în club, vor face parte din acest departament. Adrian Ilie, ofertat şi el de Gigi Becali, este binevenit şi el la echipă, potrivit lui Mihai Stoica.

Ilie Dumitrescu vrea să discute cu Mihai Stoica despre noul departament de scouting de la FCSB

Ilie Dumitrescu, cel care a devenit la începutul acestui an Player Transition Manager în cadrul Federaţiei Române de Fotbal, a recunoscut că este nerădător să discute cu Mihai Stoica despre modul în care va funcţiona noul departament de la FCSB:

“Abia aștept să vorbesc cu MM, să-mi spună despre departamentul ăsta nou. Chiar îmi doresc”, a declarat Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

La scurt timp după discuţia pe care Ilie Dumitrescu a avut-o cu Gigi Becali, când patronul a recunsocut că nu ştie pe ce oameni se vor baza Mihai Stoica şi Mirel Rădoi, preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a făcut lumină:

Reclamă
Reclamă

“Am dat personal vreo 40 de nume de fotbaliști care au început să fie analizați de Cernat, Alin Stoica și Lucian Filip. Au rămas în club și e posibil să se mai alăture.

Pe mine nu mă interesează să vină cineva care să zică că iubește clubul și că vrea să facă voluntariat, ci să aibă expertiză. Îi dau un jucător și îi spun să îi facă profilul. Adrian Ilie este oricând binevenit dacă vrea să vină”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Ucraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu RusiaUcraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu Rusia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Observator
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
Fanatik.ro
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
9:30

LIVE TEXTCalificările pentru sprint în Marele Premiu al Chinei se văd ACUM pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY
9:25

VideoȘansele erau de 1 la 3,2 cvintilioane! Cum a intrat superstarul Shai Gilgeous-Alexander în istoria NBA
9:01

Valentin Costache a cucerit primul său trofeu la noua echipă după doar trei meciuri. Imaginile bucuriei
8:39

Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
8:34

“Îi veți cere lui Mirel Rădoi primul 11?”. Cum a reacționat Gigi Becali: “Nu știam să citesc fraze complicate”
8:14

Mercedes versus Ferrari, frontul nevăzut. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Chinei
Vezi toate știrile
1 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 2 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 3 Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun” 4 Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu” 5 Foto“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru 6 Ionuț Radu, gafă uriașă în Celta Vigo – Olympique Lyon. Portarul român a comis-o în minutul 88
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”