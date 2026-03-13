“Abia aştept să vorbesc cu MM!” Ilie Dumitrescu l-a auzit pe Gigi Becali şi a făcut anunţul: “Chiar îmi doresc”

Ilie Dumitrescu a recunoscut că este extrem de curios de modul în care va funcţiona noul departament de scouting de la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că nu se va mai băga peste cei din club, după venirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică, iar departamentul condus de fostul selecţioner şi Mihai Stoica va avea mână liberă atunci când vine vorba despre transferuri.
Mihai Stoica a dezvăluit că Florin Cernat, Alin Stoica, Lucian Filip, oameni care au rămas în club, vor face parte din acest departament. Adrian Ilie, ofertat şi el de Gigi Becali, este binevenit şi el la echipă, potrivit lui Mihai Stoica.
Ilie Dumitrescu vrea să discute cu Mihai Stoica despre noul departament de scouting de la FCSB
Ilie Dumitrescu, cel care a devenit la începutul acestui an Player Transition Manager în cadrul Federaţiei Române de Fotbal, a recunoscut că este nerădător să discute cu Mihai Stoica despre modul în care va funcţiona noul departament de la FCSB:
“Abia aștept să vorbesc cu MM, să-mi spună despre departamentul ăsta nou. Chiar îmi doresc”, a declarat Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.
La scurt timp după discuţia pe care Ilie Dumitrescu a avut-o cu Gigi Becali, când patronul a recunsocut că nu ştie pe ce oameni se vor baza Mihai Stoica şi Mirel Rădoi, preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a făcut lumină:
“Am dat personal vreo 40 de nume de fotbaliști care au început să fie analizați de Cernat, Alin Stoica și Lucian Filip. Au rămas în club și e posibil să se mai alăture.
Pe mine nu mă interesează să vină cineva care să zică că iubește clubul și că vrea să facă voluntariat, ci să aibă expertiză. Îi dau un jucător și îi spun să îi facă profilul. Adrian Ilie este oricând binevenit dacă vrea să vină”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
