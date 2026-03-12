Home | Fotbal | Liga 1 | Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu”

Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: "Al meu? Nu"

12 martie 2026

Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: Al meu? Nu

Filipe Coelho - Mirel Rădoi / Colaj Sport PIctures

Filipe Coelho a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș din startul play-off-ului din Liga 1, iar lusitanul nu a scăpat fără să fie întrebat ce părere are despre o afirmație făcută de Mirel Rădoi. Tehnicianul de la FCSB a spus că dacă oltenii vor câștiga titlul, meritul îi va aparține portughezului și staff-ului său, în niciun caz lui.

Universitatea Craiova se pregătește să debuteze în play-off, unde va “deschide balul” în cea de-a doua parte a campionatului contra lui FC Argeș, pe teren propriu. Înainte de partida de vineri de la ora 20:30, Filipe Coelho și Alexandru Cicâldău au prefațat meciul din Bănie.

Coelho, replică pentru afirmația făcută de Mirel Rădoi

Printre altele, antrenorul portughez a oferit un răspuns și pentru afirmația făcută de Mirel Rădoi marți, atunci când a fost prezentat oficial la FCSB: “Dacă Universitatea Craiova va câștiga titlul, va fi datorită lui Coelho și a staff-ului său, nu datorită mie“, a fost declarația celui care i-a pregătit pe olteni din ianuarie până în noiembrie 2025.

Tehnicianul din Bănie nu a fost însă de acord cu afirmația făcută e omologul său și a spus că dacă Universitatea Craiova va reuși să câștige titlul, nu va fi nici meritul său, nici al lui Rădoi, ci al elevilor săi: “Al meu? Nu, este prin prisma jucătorilor!“, a fost replica lui Coelho.

Înainte de startul play-off-ului și după înjumătățirea punctelor, Craiova se află pe primul loc, cu 30 de puncte, în timp ce FC Argeș, ultima clasată din Top 6, are 25 de puncte. Partida care deschide play-off-ul de Liga 1 va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Ce a spus Filipe Coelho despre meciul contra lui FC Argeș

Mai important decât faptul că este primul joc din play-off-ul este faptul că este următorul meci pe care-l disputăm. Un meci împotriva unei echipe foarte bune, care a avut un sezon foarte bun până în acest moment. FC Argeș poate juca în diferite sisteme.

Avem jucători foarte buni, cu experiență, dar focusul trebuie să fie de partea noastră și vom încerca să adăugăm alte trei puncte în clasament. Cred că meciul trecut pe care l-am jucat cu cei de la FC Argeș nu mai contează în acest moment. Sunt foarte agresivi în zona defensivă, cu o foarte bună organizare. Și este foarte ușor de sesizat că ei joacă precum o echipă.

Cred că FC Argeș este o echipă bună și specială. Sunt jucători care pot fi decisivi în anumite momente, dar focusul nostru este pe ceea ce trebuie să facem, să obținem cele trei puncte“, a fost o parte din declarația lui Coelho de la conferința de presă.

