Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu”

Filipe Coelho a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș din startul play-off-ului din Liga 1, iar lusitanul nu a scăpat fără să fie întrebat ce părere are despre o afirmație făcută de Mirel Rădoi. Tehnicianul de la FCSB a spus că dacă oltenii vor câștiga titlul, meritul îi va aparține portughezului și staff-ului său, în niciun caz lui.

Universitatea Craiova se pregătește să debuteze în play-off, unde va “deschide balul” în cea de-a doua parte a campionatului contra lui FC Argeș, pe teren propriu. Înainte de partida de vineri de la ora 20:30, Filipe Coelho și Alexandru Cicâldău au prefațat meciul din Bănie.

Coelho, replică pentru afirmația făcută de Mirel Rădoi

Printre altele, antrenorul portughez a oferit un răspuns și pentru afirmația făcută de Mirel Rădoi marți, atunci când a fost prezentat oficial la FCSB: “Dacă Universitatea Craiova va câștiga titlul, va fi datorită lui Coelho și a staff-ului său, nu datorită mie“, a fost declarația celui care i-a pregătit pe olteni din ianuarie până în noiembrie 2025.

Tehnicianul din Bănie nu a fost însă de acord cu afirmația făcută e omologul său și a spus că dacă Universitatea Craiova va reuși să câștige titlul, nu va fi nici meritul său, nici al lui Rădoi, ci al elevilor săi: “Al meu? Nu, este prin prisma jucătorilor!“, a fost replica lui Coelho.

Înainte de startul play-off-ului și după înjumătățirea punctelor, Craiova se află pe primul loc, cu 30 de puncte, în timp ce FC Argeș, ultima clasată din Top 6, are 25 de puncte. Partida care deschide play-off-ul de Liga 1 va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.