“O mizerie fără sfârșit”. Interul lui Cristi Chivu, făcut praf de președintele care a reușit “tripla” istorică

Massimo Moratti, omul care a ocupat timp de 16 ani funcția de președinte al Interului, a criticat în termeni extrem de duri formația lui Cristi Chivu după eșecul suferit duminica trecută în Derby della Madonnina, scor 0-1 contra lui AC Milan. Fostul conducător crede că rezultatul respectiv le-a fost “sortit” elevilor antrenorului român odată cu egalul din Cupa Italiei contra lui Como.
Inter a suferit săptămâna trecută al doilea eșec din acest sezon din campionat contra lui AC Milan, o performanță pe care “rossonerii” nu o mai realizaseră din stagiunea 2010/11 încoace. Odată cu victoria de pe San Siro, avansul echipei lui Chivu în fruntea Serie A s-a micșorat la șapte puncte, unul care este în continuare unul considerabil cu 10 etape înainte de final.
Inter, “zguduită” de afirmațiile lui Moratti
Deși Inter este în continuare în pole-position să câștige Scudett-ul, Massimo Moratti a vrut să își “scuture” echipa de suflet și să o critice serios pentru prestația din Derby della Madonnina. Conducătorul care a fost la Inter pe vremea “triplei” istorice din 2010 crede că echipa lui Chivu a fost lipsită de vlagă la partida cu AC Milan, iar acest lucru a fost cauzat de cât de pasivi au fost “nerazzurrii” în remiza anostă din turul semifinalelor Cupei Italiei contra lui Como, scor 0-0.
“Echipa trebuie să își revină și să joace. Duminică, pe San Siro, nu am văzut focul, tensiunea. E inacceptabil, mai ales într-un derby! Eșecul, cu toate acestea, s-a petrecut cu câteva zile mai devreme, în Como. Ultimele 10 minute au fost josnice, mingea fiind pasată de-o parte și de alta.
Avem lotul și energia să căutăm mereu victoria. Așa a fost antrenată pasivitatea pe care am văzut-o contra lui Milan. Fotbalul te face să plătești pentru anumite lucruri. Inter a prestat un joc obosit în derby, după ce a făcut asta deliberat în Como. O mizerie fără sfârșit“, a spus Moratti într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.
Moratti încă are încredere în Cristi Chivu&Co.
În ciuda declarațiilor extrem de dure, fostul președinte al lui Inter crede că echipa din Lombardia va câștiga titlul, deși atrage atenția asupra meciului din etapa viitoare, cel cu Atalanta de sâmbătă.
“Mă aștept de la Inter să rămână pe poziții. Evident, etapa viitoare e foarte, foarte importantă, după care Lautaro revine.
Ce e important e ca jucătorii să își aducă aminte că avansul de șapte puncte e unul mare și meritat. Dacă vom câștiga Scudetto, sper că nimeni nu va încerca să treacă asta cu vederea de parcă e un eveniment normal“, a conchis omul de afaceri de 80 de ani.
Massimo Moratti a fost președintele lui Inter în două mandate diferite, prima dată din 1995 până în 2004, după care din 2006 până în 2013. Cu el la cârmă, “nerazzurrii” au cunoscut un succes răsunător culminat cu “tripla” din 2010 la care a luat parte și actualul antrenor al grupării de pe Meazza, Cristi Chivu.
