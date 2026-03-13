“O mizerie fără sfârșit”. Interul lui Cristi Chivu, făcut praf de președintele care a reușit “tripla” istorică

Massimo Moratti, omul care a ocupat timp de 16 ani funcția de președinte al Interului, a criticat în termeni extrem de duri formația lui Cristi Chivu după eșecul suferit duminica trecută în Derby della Madonnina, scor 0-1 contra lui AC Milan. Fostul conducător crede că rezultatul respectiv le-a fost “sortit” elevilor antrenorului român odată cu egalul din Cupa Italiei contra lui Como.

Inter a suferit săptămâna trecută al doilea eșec din acest sezon din campionat contra lui AC Milan, o performanță pe care “rossonerii” nu o mai realizaseră din stagiunea 2010/11 încoace. Odată cu victoria de pe San Siro, avansul echipei lui Chivu în fruntea Serie A s-a micșorat la șapte puncte, unul care este în continuare unul considerabil cu 10 etape înainte de final.

Inter, “zguduită” de afirmațiile lui Moratti

Deși Inter este în continuare în pole-position să câștige Scudett-ul, Massimo Moratti a vrut să își “scuture” echipa de suflet și să o critice serios pentru prestația din Derby della Madonnina. Conducătorul care a fost la Inter pe vremea “triplei” istorice din 2010 crede că echipa lui Chivu a fost lipsită de vlagă la partida cu AC Milan, iar acest lucru a fost cauzat de cât de pasivi au fost “nerazzurrii” în remiza anostă din turul semifinalelor Cupei Italiei contra lui Como, scor 0-0.

“Echipa trebuie să își revină și să joace. Duminică, pe San Siro, nu am văzut focul, tensiunea. E inacceptabil, mai ales într-un derby! Eșecul, cu toate acestea, s-a petrecut cu câteva zile mai devreme, în Como. Ultimele 10 minute au fost josnice, mingea fiind pasată de-o parte și de alta.

Avem lotul și energia să căutăm mereu victoria. Așa a fost antrenată pasivitatea pe care am văzut-o contra lui Milan. Fotbalul te face să plătești pentru anumite lucruri. Inter a prestat un joc obosit în derby, după ce a făcut asta deliberat în Como. O mizerie fără sfârșit“, a spus Moratti într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.