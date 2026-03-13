Home | Fotbal | Serie A | “O mizerie fără sfârșit”. Interul lui Cristi Chivu, făcut praf de președintele care a reușit “tripla” istorică

“O mizerie fără sfârșit”. Interul lui Cristi Chivu, făcut praf de președintele care a reușit “tripla” istorică

Andrei Nicolae Publicat: 13 martie 2026, 10:36

Comentarii
O mizerie fără sfârșit. Interul lui Cristi Chivu, făcut praf de președintele care a reușit tripla istorică

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Massimo Moratti, omul care a ocupat timp de 16 ani funcția de președinte al Interului, a criticat în termeni extrem de duri formația lui Cristi Chivu după eșecul suferit duminica trecută în Derby della Madonnina, scor 0-1 contra lui AC Milan. Fostul conducător crede că rezultatul respectiv le-a fost “sortit” elevilor antrenorului român odată cu egalul din Cupa Italiei contra lui Como.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a suferit săptămâna trecută al doilea eșec din acest sezon din campionat contra lui AC Milan, o performanță pe care “rossonerii” nu o mai realizaseră din stagiunea 2010/11 încoace. Odată cu victoria de pe San Siro, avansul echipei lui Chivu în fruntea Serie A s-a micșorat la șapte puncte, unul care este în continuare unul considerabil cu 10 etape înainte de final.

Inter, “zguduită” de afirmațiile lui Moratti

Deși Inter este în continuare în pole-position să câștige Scudett-ul, Massimo Moratti a vrut să își “scuture” echipa de suflet și să o critice serios pentru prestația din Derby della Madonnina. Conducătorul care a fost la Inter pe vremea “triplei” istorice din 2010 crede că echipa lui Chivu a fost lipsită de vlagă la partida cu AC Milan, iar acest lucru a fost cauzat de cât de pasivi au fost “nerazzurrii” în remiza anostă din turul semifinalelor Cupei Italiei contra lui Como, scor 0-0.

Echipa trebuie să își revină și să joace. Duminică, pe San Siro, nu am văzut focul, tensiunea. E inacceptabil, mai ales într-un derby! Eșecul, cu toate acestea, s-a petrecut cu câteva zile mai devreme, în Como. Ultimele 10 minute au fost josnice, mingea fiind pasată de-o parte și de alta.

Avem lotul și energia să căutăm mereu victoria. Așa a fost antrenată pasivitatea pe care am văzut-o contra lui Milan. Fotbalul te face să plătești pentru anumite lucruri. Inter a prestat un joc obosit în derby, după ce a făcut asta deliberat în Como. O mizerie fără sfârșit“, a spus Moratti într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Reclamă
Reclamă

Moratti încă are încredere în Cristi Chivu&Co.

În ciuda declarațiilor extrem de dure, fostul președinte al lui Inter crede că echipa din Lombardia va câștiga titlul, deși atrage atenția asupra meciului din etapa viitoare, cel cu Atalanta de sâmbătă.

Mă aștept de la Inter să rămână pe poziții. Evident, etapa viitoare e foarte, foarte importantă, după care Lautaro revine.

Ce e important e ca jucătorii să își aducă aminte că avansul de șapte puncte e unul mare și meritat. Dacă vom câștiga Scudetto, sper că nimeni nu va încerca să treacă asta cu vederea de parcă e un eveniment normal“, a conchis omul de afaceri de 80 de ani.

Ce mănâncă românii în post. Preparatele care au devenit tot mai căutateCe mănâncă românii în post. Preparatele care au devenit tot mai căutate
Reclamă

Massimo Moratti a fost președintele lui Inter în două mandate diferite, prima dată din 1995 până în 2004, după care din 2006 până în 2013. Cu el la cârmă, “nerazzurrii” au cunoscut un succes răsunător culminat cu “tripla” din 2010 la care a luat parte și actualul antrenor al grupării de pe Meazza, Cristi Chivu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bubuituri puternice au speriat localnicii din Argeș și Vâlcea. Explicația autorităților
Observator
Bubuituri puternice au speriat localnicii din Argeș și Vâlcea. Explicația autorităților
Ce echipă de fotbal l-a scos în stradă pe Ilie Bolojan. Premierul a sărbătorit reușita roș-albaștrilor
Fanatik.ro
Ce echipă de fotbal l-a scos în stradă pe Ilie Bolojan. Premierul a sărbătorit reușita roș-albaștrilor
13:39

Încă o lovitură pentru Mircea Lucescu! Un atacant e OUT pentru barajul României cu Turcia
13:35

Zeljko Kopic a identificat marea problemă a lui Dinamo, înaintea derby-ului cu Rapid: “Din iarnă ne confruntăm cu asta”
13:30

Naţionala Iranului i-a dat o replică dură lui Donald Trump despre participarea la World Cup 2026: “Nimeni nu ne poate exclude”
12:56

O nouă tragedie în familia lui PAOK Salonic. Un suporter, ucis după ce a fost înjunghiat pe stradă
12:12

Mirel Rădoi are uşa deschisă la Universitatea Craiova, după ce a ajuns la FCSB! Anunţul preşedintelui din Bănie
12:05

Mesajul postat de Ionuț Radu a doua zi după ce a comis o gafă imensă în Celta – Lyon: “Până la moarte”
Vezi toate știrile
1 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 2 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 3 Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun” 4 Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu” 5 Foto“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru 6 Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”