Ioan Andone a văzut seria negativă a lui Dinamo și nu s-a ferit de cuvinte: “Degeaba au 75% posesie”

Ioan Andone a acordat recent un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport, iar legenda clubului Dinamo a vorbit printre altele și despre forma echipei sale de suflet. Fostul jucător și antrenor din Ștefan cel Mare a făcut o analiză extrem de tranșantă asupra modului în care joacă echipa lui Zeljko Kopic, care în momentul de față se află într-o criză de formă în campionat.

Dinamo a încheiat sezonul regulat din Liga 1 cu trei eșecuri consecutive, pierzând pe rând cu Rapid (1-2), FC Argeș (0-1) și CFR Cluj (0-2). Înainte de startul play-off-ului, alb-roșiii sunt pe locul al 5-lea, la patru puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, o distanță ce poate fi recuperată, însă forma “câinilor” lasă semne de îndoială.

Ioan Andone, concluzii tranșante cu privire la jocul lui Dinamo

Cu puțin timp înainte de debutul alb-roșiilor în play-off, Ioan Andone a discutat despre problemele pe plan ofensiv ale echipei lui Kopic și a identificat și câteva soluții pe care ar putea să le pună în aplicare croatul. În plus, fostul fundaș a făcut apel și la apariția lui Pușcaș pe gazon, atacantul venit în iarnă fiind așteptat să evolueze de întreaga suflare dinamovistă.

“Au o serie mai proastă, controlează jocul, dar au o posesie din asta sterilă, stânga, dreapta. El (n.r. Kopic) trebuie să schimbe, să joace mai perpendicular. Să ducă mai multe mingi în careul advers, să creeze mai multe ocazii, că au puține ocazii de joc.

Ei degeaba au 75 la sută posesia, dacă o faci laterală, tu trebuie să ai două maniere. Conduci cu 2-0, fă posesii laterale, mai prinzi echipa adversă să îți facă presing și te duci și înscrii și al treilea gol. Sau joci 15 minute în fiecare început de repriză foarte tare în care duci multe mingi în careul advers, să pui presiune pe echipă, să o ții acolo.