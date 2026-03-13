Mirel Rădoi are uşa deschisă la Universitatea Craiova, după ce a ajuns la FCSB! Anunţul preşedintelui din Bănie

Mirel Rădoi a încheiat abrupt al doilea mandat pe banca Universităţii Craiova în toamnă, când a plecat de la echipă după ce a intrat în conflict cu patronul Mihai Rotaru. La câteva luni distanţă, Mirel Rădoi a revenit pe banca FCSB-ului, după ce Gigi Becali a acceptat să nu se bage peste antrenor, aşa cum a făcut-o până acum.

Rădoi are acum misiunea de a o duce pe FCSB la barajul pentru Conference League, campioana en-titre urmând să evolueze în premieră în play-out. De partea cealaltă, Universitatea Craiova se luptă pentru titlu, dar Rădoi nu consideră că are vreun merit, chiar dacă în prima parte a campionatului a fost la echipa din Bănie.

Pavel Badea, preşedintele Universităţii Craiova: “Nu este o surpriză că Rădoi s-a dus la FCSB”

Pavel Badea, preşedintele Universităţii Craiova, a declarat că Rădoi nu va avea niciodată uşa închisă la clubul de pe Oblemenco şi a apreciat munca depusă de acesta în al doilea mandat al său. De asemenea, el a aplaudat şi declaraţiile lui Rădoi din timpul primei conferinţe de presă din postura de antrenor al FCSB-ului:

“Nu este o surpriză că s-a dus acolo. Mirel este copilul FCSB-ului. A fost format și crescut în spiritul FCSB. Este doar o reîntoarcere acasă. Este oltean, dar, prin adopție, este FCSB-ist.

Mirel nu va avea niciodată ușa închisă la Craiova. A făcut lucruri bune aici și trebuie să-i dăm Cezarului ce este al Cezarului. Este un antrenor foarte bun și este un câștig foarte mare pentru FCSB să-l aibă acolo. Va aduce profesionalism și organizare și sper să fie lăsat să antreneze el.