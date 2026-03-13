Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi are uşa deschisă la Universitatea Craiova, după ce a ajuns la FCSB! Anunţul preşedintelui din Bănie

Mirel Rădoi are uşa deschisă la Universitatea Craiova, după ce a ajuns la FCSB! Anunţul preşedintelui din Bănie

Alex Masgras Publicat: 13 martie 2026, 12:12

Comentarii
Mirel Rădoi are uşa deschisă la Universitatea Craiova, după ce a ajuns la FCSB! Anunţul preşedintelui din Bănie

Mirel Rădoi / Profimedia

Mirel Rădoi a încheiat abrupt al doilea mandat pe banca Universităţii Craiova în toamnă, când a plecat de la echipă după ce a intrat în conflict cu patronul Mihai Rotaru. La câteva luni distanţă, Mirel Rădoi a revenit pe banca FCSB-ului, după ce Gigi Becali a acceptat să nu se bage peste antrenor, aşa cum a făcut-o până acum.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rădoi are acum misiunea de a o duce pe FCSB la barajul pentru Conference League, campioana en-titre urmând să evolueze în premieră în play-out. De partea cealaltă, Universitatea Craiova se luptă pentru titlu, dar Rădoi nu consideră că are vreun merit, chiar dacă în prima parte a campionatului a fost la echipa din Bănie.

Pavel Badea, preşedintele Universităţii Craiova: “Nu este o surpriză că Rădoi s-a dus la FCSB”

Pavel Badea, preşedintele Universităţii Craiova, a declarat că Rădoi nu va avea niciodată uşa închisă la clubul de pe Oblemenco şi a apreciat munca depusă de acesta în al doilea mandat al său. De asemenea, el a aplaudat şi declaraţiile lui Rădoi din timpul primei conferinţe de presă din postura de antrenor al FCSB-ului:

“Nu este o surpriză că s-a dus acolo. Mirel este copilul FCSB-ului. A fost format și crescut în spiritul FCSB. Este doar o reîntoarcere acasă. Este oltean, dar, prin adopție, este FCSB-ist.

Mirel nu va avea niciodată ușa închisă la Craiova. A făcut lucruri bune aici și trebuie să-i dăm Cezarului ce este al Cezarului. Este un antrenor foarte bun și este un câștig foarte mare pentru FCSB să-l aibă acolo. Va aduce profesionalism și organizare și sper să fie lăsat să antreneze el.

Reclamă
Reclamă

Mi-a plăcut mult declarația lui Mirel. Ce se întâmplă la Craiova nu este meritul lui, ci al lui Coelho, dar nu trebuie să-i luăm din merite. Asta înseamnă că este realist și are caracter. Acum, Coelho conduce destinul echipei, este responsabil de rezultate, iar rezultatele sunt pozitive”, a declarat Pavel Badea, potrivit gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bubuituri puternice au speriat localnicii din Argeș și Vâlcea. Explicația autorităților
Observator
Bubuituri puternice au speriat localnicii din Argeș și Vâlcea. Explicația autorităților
Internaționalul român aflat pe lista lui Mircea Lucescu a pozat cu steagul Ungariei! De la ce a pornit gestul său
Fanatik.ro
Internaționalul român aflat pe lista lui Mircea Lucescu a pozat cu steagul Ungariei! De la ce a pornit gestul său
14:03

Compania care construiește stadionul de 100 de mil. de € din Liga 1 a făcut anunțul: “Devine realitate”
13:55

Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu! Pe cine vede favorită în play-off: “Fac o excepţie”
13:39

Încă o lovitură pentru Mircea Lucescu! Un atacant e OUT pentru barajul României cu Turcia
13:35

Zeljko Kopic a identificat marea problemă a lui Dinamo, înaintea derby-ului cu Rapid: “Din iarnă ne confruntăm cu asta”
13:30

Naţionala Iranului i-a dat o replică dură lui Donald Trump despre participarea la World Cup 2026: “Nimeni nu ne poate exclude”
12:56

O nouă tragedie în familia lui PAOK Salonic. Un suporter, ucis după ce a fost înjunghiat pe stradă
Vezi toate știrile
1 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 2 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 3 Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun” 4 Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu” 5 Foto“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru 6 Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”