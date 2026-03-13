Home | Fotbal | Liga 1 | “Ultima șansă la titlu”. Victor Angelescu avertizează înainte de Rapid – Dinamo: “Dacă nu dăm 200%, nicio șansă”

13 martie 2026

Victor Angelescu, la conferința de presă / Sport Pictures

Victor Angelescu, oficialul celor de la Rapid, a prefațat derby-ul primei etape de play-off din Liga 1, unde giuleștenii o întâlnesc pe Dinamo pe teren propriu. Omul care ocupă funcția de președinte și de acționar minoritar al clubului i-a avertizat pe jucătorii lui Costel Gâlcă și a spus de ce ar trebui să fie extrem de atenți.

Rapid și Dinamo se vor întâlni sâmbătă seara în cel mai tare meci al etapei inaugurale din play-off, iar bilanțul de până acum din acest sezon este în favoarea giuleștenilor. În ambele etape din sezonul regulat, formația lui Gâlcă s-a impus cu 2-0, respectiv cu 2-1.

Victor Angelescu, semnal de alarmă înainte de Rapid – Dinamo 2-1

Cu toate acestea, Angelescu nu crede că fotbaliștii de la Rapid ar trebui să trateze cu lejeritate meciul, ținând cont că din punctul său de vedere, Dinamo își joacă ultima șansă de a rămâne în lupta la titlu. În plus, oficialul a dezvăluit că echipa pe care o reprezintă nu are cum să se impună în fața trupei lui Zeljko Kopic dacă nu va fi extrem de mobilizată.

Dinamo e cel mai greu adversar cu care puteam să picăm în prima etapă din play-off. Pe lângă faptul că e un derby, dacă nu vom da 200%, nu avem nicio șansă. N-am niciun dubiu că Dinamo, după trei înfrângeri, nu va veni aici să lase totul pe teren.

Dacă noi ne gândim că i-am bătut în ultimele meciuri și că suntem pe locul 2, iar ei pe locul 5, vom avea probleme foarte mari. Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că trebuie să fim mai motivați decât ei dacă vrem să-i batem.

Dinamo va avea cea mai mare motivație. Știm și noi cum e să vii după rezultate nefaste. Din punctul meu de vedere, Dinamo își joacă ultima șansă la titlu dacă nu câștigă. Va fi un meci teribil de greu“, a spus oficialul giuleștenilor, potrivit sport.ro.

Înainte de startul play-off-ului, Rapid are 28 de puncte, în timp ce Dinamo se află la “borna” 26. Rapid – Dinamo se va disputa sâmbătă de la ora 21:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

