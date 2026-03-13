Lionel Messi, folosit împotriva lui Laporta în dezbaterea pentru şefia Barcelonei: “El vrea schimbarea! Tu îl desconsideri”

Joan Laporta şi Victor Font, cei doi candidaţi la preşedinţia Barcelonei, s-au întâlnit într-o dezbatere, înaintea alegerilor care vor avea loc pe 15 martie. Mai multe subiecte au fost abordate de cei doi, unul dintre cele mai importante fiind Lionel Messi.

Argentinianul a plecat de la Barcelona în august 2021, după o adevărată telenovelă legată de contractul său. Joan Laporta este în continuare considerat vinovat de mulţi, iar faptul că Messi nu s-a întors la formaţia blaugrana nici în 2023, atunci când s-a despărţit de PSG şi a preferat să meargă la Inter Miami, el fiind acuzat de acest lucru inclusiv de Xavi, fostul antrenor şi mijlocaş al catalanilor.

Joan Laporta şi Victor Font, contre din cauza lui Messi, în timpul dezbaterii: “Vrem să vindecăm rana”

Joan Laporta a vorbit despre un tribut care i se pregăteşte lui Lionel Messi, dar nu a vrut să se concentreze pe argentinian, susţinând că atenţia trebuie să fie asupra actualilor jucători ai catalanilor.

“Lucrăm la un tribut pentru Messi care îi va oferi toată recunoaşterea pe care o merită, cu un stadion plin. Cred că este cel mai bun lucru pe care îl putem face, dar acum trebuie să vorbim despre prezent şi viitor. Trebuie ne să ne concentrăm pe Lamine, Cubarsi, Hansi Flick şi restul echipei. Repet, am cel mai mare respect pentru Messi, dar nu trebuie să îl folosim în scopuri electorale”, a spus Joan Laporta, citat de marca.com.

Victor Font, contracandidatul lui Joan Laporta, s-a folosit imediat de aceste declaraţii şi a susţinut că inclusiv Lionel Messi vrea schimbarea la Barcelona. De asemenea, Font vrea ca Messi să devină preşedinte de onoare şi nu exclude ca argentinianul să îşi încheie cariera sub comanda lui Hansi Flick: