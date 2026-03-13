Home | Fotbal | La Liga | Lionel Messi, folosit împotriva lui Laporta în dezbaterea pentru şefia Barcelonei: “El vrea schimbarea! Tu îl desconsideri”

Lionel Messi, folosit împotriva lui Laporta în dezbaterea pentru şefia Barcelonei: “El vrea schimbarea! Tu îl desconsideri”

Alex Masgras Publicat: 13 martie 2026, 11:21

Lionel Messi, folosit împotriva lui Laporta în dezbaterea pentru şefia Barcelonei: El vrea schimbarea! Tu îl desconsideri

Joan Laporta / Profimedia

Joan Laporta şi Victor Font, cei doi candidaţi la preşedinţia Barcelonei, s-au întâlnit într-o dezbatere, înaintea alegerilor care vor avea loc pe 15 martie. Mai multe subiecte au fost abordate de cei doi, unul dintre cele mai importante fiind Lionel Messi.

Argentinianul a plecat de la Barcelona în august 2021, după o adevărată telenovelă legată de contractul său. Joan Laporta este în continuare considerat vinovat de mulţi, iar faptul că Messi nu s-a întors la formaţia blaugrana nici în 2023, atunci când s-a despărţit de PSG şi a preferat să meargă la Inter Miami, el fiind acuzat de acest lucru inclusiv de Xavi, fostul antrenor şi mijlocaş al catalanilor.

Joan Laporta şi Victor Font, contre din cauza lui Messi, în timpul dezbaterii: “Vrem să vindecăm rana”

Joan Laporta a vorbit despre un tribut care i se pregăteşte lui Lionel Messi, dar nu a vrut să se concentreze pe argentinian, susţinând că atenţia trebuie să fie asupra actualilor jucători ai catalanilor.

“Lucrăm la un tribut pentru Messi care îi va oferi toată recunoaşterea pe care o merită, cu un stadion plin. Cred că este cel mai bun lucru pe care îl putem face, dar acum trebuie să vorbim despre prezent şi viitor. Trebuie ne să ne concentrăm pe Lamine, Cubarsi, Hansi Flick şi restul echipei. Repet, am cel mai mare respect pentru Messi, dar nu trebuie să îl folosim în scopuri electorale”, a spus Joan Laporta, citat de marca.com.

Victor Font este contracandidatul lui Joan Laporta / Profimedia
Victor Font este contracandidatul lui Joan Laporta / Profimedia

Victor Font, contracandidatul lui Joan Laporta, s-a folosit imediat de aceste declaraţii şi a susţinut că inclusiv Lionel Messi vrea schimbarea la Barcelona. De asemenea, Font vrea ca Messi să devină preşedinte de onoare şi nu exclude ca argentinianul să îşi încheie cariera sub comanda lui Hansi Flick:

“Messi vrea schimbarea. Lucrăm la o reconciliere cu Leo şi suntem încântaţi că va deveni realitate în curând. Am pregătit un proiect pentru Messi, în timp ce tu îl desconsideri. Vorbeşti despre el ca şi cum este parte a trecutului, nu prezentul şi viitorul.

Vrem ca Messi să reprezinte Barcelona din postura de preşedinte de onoare, aşa cum Johan Cruyff a făcut-o pentru o perioadă scurtă de timp. Vrem şi să îl asociem pe Messi cu brandul Barca, un lucru care ar genera milioane, aşa cum o face Jordan cu Nike.

Lionel Messi s-a despărţit de Barcelona în luna august 2021 / Profimedia
Lionel Messi s-a despărţit de Barcelona în luna august 2021 / Profimedia

În al treilea rând, vrem să vindecăm rana cauzată de plecarea lui Messi în acea zi din august. Vrem ca Leo Messi, conducerea tehnică şi Flick să se întâlnească şi să decidă cum este cel mai bine să îşi ia la revedere de la Barca. Şi dacă trebuie să joace câteva meciuri, atunci aşa o să fie”, a declarat Victor Font, citat de marca.com.

1 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 2 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 3 Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun” 4 Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu” 5 Foto“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru 6 Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
