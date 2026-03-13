George Russell, în extaz după pole-ul obținut pentru sprintul din China: “O bucurie să pilotez această mașină”

George Russell a acordat o primă reacție după ce a obținut să încheie cu cel mai bun timp calificările pentru sprint din Marele Premiu al Chinei. Pilotul de la Mercedes s-a arătat extrem de mulțumit de calitatea mașinii sale și a vorbit inclusiv despre admirația fanilor de la Shanghai pentru el.
George Russell va pleca din pole-position în cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei care va avea loc sâmbătă, de la ora 05:00. Mercedes a dominat din nou calificările după ce a făcut același lucru și în Australia, iar britanicul, alături de Kimi Antonelli, au avut cei mai buni timpi.
Ce a spus George Russell după pole-ul obținut pentru sprintul din China
Imediat după cele trei sesiuni de calificări care au avut loc la Shanghai, Russell a fost intervievat și a discutat cu entuziasm despre prestația monopostului său, oprind cronometrul la 1:31.520. Pe lângă ce s-a întâmplat în China, pilotul de 28 de ani a discutat pe scurt și despre ce s-a întâmplat în Marele Premiu al Australiei, când mașina sa nu a avut cel mai bun start și a fost devansat de Charles Leclerc la început.
“În primul rând, vreau să salut toți fanii de aici din China. Mă simt foarte bine să revenim aici. În Australia am avut o mașină foarte bună, motorul merge foarte bine, iar astăzi a fost o bucurie să pilotez această mașină.
Sunt curios să aflu care a fost diferența față de timpii de anul trecut, pentru că s-a simțit că am avut tururi foarte rapide.
(n.r. Ești un om foarte popular aici în China. Cât de special este pentru tine să fii aici în China?) Este incredibil să văd atât de multe șepci albastre și să primesc o asemenea susținere. Cred că faptul că am venit în China în anii anteriori cu căști specifice pentru acest circuit a fost apreciat.
Din Melbourne am încercat să lucrăm asupra startului, să îmbunătățim starturile. În Melbourne, lupta pentru victorie a fost poate un pic mai încinsă decât ne-am fi dorit“, a spus britanicul la interviul de după calificări.
A job well done for Mercedes and George Russell 👏🫡#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/2QrxfE6DcY
— Formula 1 (@F1) March 13, 2026
Programul Marelui Premiu al Chinei
Sâmbătă
- 05:00: Cursa de sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- 09:00: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Duminică
- 09:00: Cursa (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
