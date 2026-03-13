George Russell, în extaz după pole-ul obținut pentru sprintul din China: “O bucurie să pilotez această mașină”

George Russell a acordat o primă reacție după ce a obținut să încheie cu cel mai bun timp calificările pentru sprint din Marele Premiu al Chinei. Pilotul de la Mercedes s-a arătat extrem de mulțumit de calitatea mașinii sale și a vorbit inclusiv despre admirația fanilor de la Shanghai pentru el.

George Russell va pleca din pole-position în cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei care va avea loc sâmbătă, de la ora 05:00. Mercedes a dominat din nou calificările după ce a făcut același lucru și în Australia, iar britanicul, alături de Kimi Antonelli, au avut cei mai buni timpi.

Ce a spus George Russell după pole-ul obținut pentru sprintul din China

Imediat după cele trei sesiuni de calificări care au avut loc la Shanghai, Russell a fost intervievat și a discutat cu entuziasm despre prestația monopostului său, oprind cronometrul la 1:31.520. Pe lângă ce s-a întâmplat în China, pilotul de 28 de ani a discutat pe scurt și despre ce s-a întâmplat în Marele Premiu al Australiei, când mașina sa nu a avut cel mai bun start și a fost devansat de Charles Leclerc la început.

“În primul rând, vreau să salut toți fanii de aici din China. Mă simt foarte bine să revenim aici. În Australia am avut o mașină foarte bună, motorul merge foarte bine, iar astăzi a fost o bucurie să pilotez această mașină.

Sunt curios să aflu care a fost diferența față de timpii de anul trecut, pentru că s-a simțit că am avut tururi foarte rapide.