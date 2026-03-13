“Îi veți cere lui Mirel Rădoi primul 11?”. Cum a reacționat Gigi Becali: “Nu știam să citesc fraze complicate”

Gigi Becali a avut joi seara o intervenție în cadrul unei emisiuni, iar printre altele patronul de la FCSB a vorbit și despre venirea lui Mirel Rădoi la echipa sa. În momentul în care a fost întrebat dacă îi va cere finului său echipa de start înainte de meciuri, acesta a ținut să își exprime încrederea pe care o are în tehnicianul venit în locul lui Elias Charalambous la echipă.

FCSB se pregătește să evolueze pentru prima dată în istoria clubului în play-out, iar până atunci Gigi Becali a avut o nouă intervenție la o emisiune cu trei zile înainte de meciul cu Metaloglobus din prima etapă. Patronul roș-albaștrilor a fost întrebat dacă Mirel Rădoi l-a informat cu privire la cum va arăta primul 11 al echipei sau dacă el însuși i-a cerut finului său detalii privind echipa de start.

Gigi Becali a recunoscut că nu se va băga peste Mirel

Latifundiarul din Pipera a avut atunci un răspuns categoric și a transmis că nu vrea să afle astfel de informații și că în prezent se află în punctul în care vrea să învețe de la antrenorii săi diverse aspecte din joc. Astfel, Becali a ajuns să vorbească despre cum în trecut nu înțelegea tacticile impuse de antrenorii săi.

“Nu vreau să-mi zică echipa, am prea mare încredere în el. Nici nu vreau să-i cer. Sunt curios să învăț acum și eu, nu?

Am mai avut antrenori, dar nu prea am avut ce să învăț. Eram prea mic atunci (n.r. în vremea lui Olăroiu, Pițurcă, Reghecampf). Nu știam să citesc fraze complicate, eram la abecedar“, a spus patronul de la FCSB, potrivit digisport.ro.