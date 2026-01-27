Gigi Becali a ignorat avertismentul lui Mihai Stoica: "Chiar am insistat să nu joace! L-am atenţionat din vară" - Antena Sport

Mihai Stoica a declarat că l-a avertizat pe Gigi Becali în privinţa lui Siyabonga Ngezana. Fundaşul sud-african a fost om de bază în cele două sezoane în care FCSB a cucerit titlul, dar în actuala stagiune randamentul său a scăzut foarte mult.

Ngezana a comis mai multe greşeli, chiar şi în ultimele două meciuri, cu Dinamo Zagreb şi CFR Cluj. Mihai Stoica a dezvăluit că şi-a dat seama încă din vară că Siyabonga Ngezana este schimbat şi l-a sfătuit pe Gigi Becali să nu se bazeze pe sud-african la meciul de duminică seară de pe Arena Naţională.

Mihai Stoica l-a avertizat pe Gigi Becali în privinţa lui Siyabonga Ngezana: “I-am spus foarte clar”

În partida cu CFR Cluj, Siyabonga Ngezana a făcut pereche în centrul apărării cu Andre Duarte, cel care şi-a făcut debutul oficial la FCSB. Celelalte variante ale roş-albaştrilor erau Joyskim Dawa, jucător revenit după o lungă perioadă de inactivitate, din cauza unei accidentări, şi Daniel Graovac.

“L-am atenționat pe Gigi din vară că Ngezana nu mai era el. I-am spus foarte clar că nu e bine, că a venit schimbat. Chiar am insistat ca la meciul ăsta să nu joace. Dar a jucat și…

În antrenamente nu e foarte schimbat, însă la meciuri are niște probleme. Rar am văzut un fundaș central care timp de doi ani să nu comită nicio eroare. Iar în sezonul acesta…”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.