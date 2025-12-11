Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Siyabonga Ngezana a dat "replica" după meciul cu Steaua Roşie! A deschis scorul în FCSB - Feyenoord - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Siyabonga Ngezana a dat “replica” după meciul cu Steaua Roşie! A deschis scorul în FCSB – Feyenoord

Siyabonga Ngezana a dat “replica” după meciul cu Steaua Roşie! A deschis scorul în FCSB – Feyenoord

Alex Masgras Publicat: 11 decembrie 2025, 22:32

Comentarii
Siyabonga Ngezana a dat replica după meciul cu Steaua Roşie! A deschis scorul în FCSB – Feyenoord

Siyabonga Ngezana a marcat în FCSB - Feyenoord / Profimedia

Siyabonga Ngezana a deschis scorul în meciul dintre FCSB şi Feyenoord, din etapa a şasea a grupei principale Europa League. Fundaşul sud-african a înscris cu o lovitură de cap din cornerul lui Risto Radunovic, fără vreo şansă pentru portarul oaspeţilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta este primul gol marcat pentru Siyabonga Negazana în acest sezon şi al treilea de la venirea sa la FCSB în vara anului 2023. De asemenea, aceasta este prima reuşită în cupele europene pentru fundaşul de 28 de ani.

Siyabonga Ngezana a deschis scorul în FCSB – Feyenoord

Golul marcat de Siyabonga Ngezana vine la primul meci din Europa League de la înfrângerea suferită de FCSB la Belgrad, cu Steaua Roşie, scor 0-1. La finalul partidei respective, Ngezana a fost criticat dur de Gigi Becali, dar şi de Vali Creţu, cel care s-a plâns de evoluţia acestuia în faţa fanilor.

După meciul din Serbia, Ngezana a fost în centrul atenţiei, după ce s-a vehiculat că nu vrea să joace în meciul cu Farul. Chiar dacă a fost doar rezervă atunci, Mihai Stoica şi Elias Charalambous au anunţat că fundaşul resimţea oboseala. De atunci, el a mai jucat doar 45 de minute, acestea fiind în meciul cu Dinamo din weekend.

Echipele de start în FCSB – Feyenoord

  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Șut, Alhassan – Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu – Thiam
    Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Graovac, Edjouma, Toma, Politic, Chiricheș
    Antrenor: Elias Charalambous
  • Feyenoord: Wellenreuther – Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal – Timber, Targhalline, Valente – Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer
    Rezerve: Biljow, Bossin, Ueda, Larin, Goncalo Borges, Bos, Diarra, Sliti, Slory, Kraaijeveld
    Antrenor: Robin Van Persie
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Observator
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Fanatik.ro
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
23:36
Mihai Toma, la primul gol european! Schimbare inspirată în FCSB – Feyenoord
23:35
Mogoş a plâns după înfrângerea Craiovei cu Praga: “Eu cred că toată echipa a dat totul”
23:14
LIVE TEXTFCSB – Feyenoord 2-3. Meci nebun pe Arena Naţională! Toma o ţine în viaţă pe campioana României
23:06
Albion Rrahmani a venit cu tricoul Rapidului la interviu: “Un sentiment foarte frumos”
23:00
Filipe Coelho ştie unde s-a făcut diferenţa în Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: “Nu penalty-ul a fost crucial”
22:49
Penalty anulat cu ajutorul VAR la Baba Alhassan în FCSB – Feyenoord
Vezi toate știrile
1 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 2 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 3 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 4 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea” 5 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 6 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă