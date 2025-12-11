Siyabonga Ngezana a dat "replica" după meciul cu Steaua Roşie! A deschis scorul în FCSB - Feyenoord - Antena Sport

Siyabonga Ngezana a deschis scorul în meciul dintre FCSB şi Feyenoord, din etapa a şasea a grupei principale Europa League. Fundaşul sud-african a înscris cu o lovitură de cap din cornerul lui Risto Radunovic, fără vreo şansă pentru portarul oaspeţilor.

Acesta este primul gol marcat pentru Siyabonga Negazana în acest sezon şi al treilea de la venirea sa la FCSB în vara anului 2023. De asemenea, aceasta este prima reuşită în cupele europene pentru fundaşul de 28 de ani.

Siyabonga Ngezana a deschis scorul în FCSB – Feyenoord

Golul marcat de Siyabonga Ngezana vine la primul meci din Europa League de la înfrângerea suferită de FCSB la Belgrad, cu Steaua Roşie, scor 0-1. La finalul partidei respective, Ngezana a fost criticat dur de Gigi Becali, dar şi de Vali Creţu, cel care s-a plâns de evoluţia acestuia în faţa fanilor.

După meciul din Serbia, Ngezana a fost în centrul atenţiei, după ce s-a vehiculat că nu vrea să joace în meciul cu Farul. Chiar dacă a fost doar rezervă atunci, Mihai Stoica şi Elias Charalambous au anunţat că fundaşul resimţea oboseala. De atunci, el a mai jucat doar 45 de minute, acestea fiind în meciul cu Dinamo din weekend.

