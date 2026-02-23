Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, anunț despre situația lui Florin Tănase, după o nouă accidentare: „Eu sunt adeptul la ce a spus Craioveanu” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, anunț despre situația lui Florin Tănase, după o nouă accidentare: „Eu sunt adeptul la ce a spus Craioveanu”

Gigi Becali, anunț despre situația lui Florin Tănase, după o nouă accidentare: „Eu sunt adeptul la ce a spus Craioveanu”

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 22:26

Comentarii
Gigi Becali, anunț despre situația lui Florin Tănase, după o nouă accidentare: Eu sunt adeptul la ce a spus Craioveanu”

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a oferit declarații despre situația lui Florin Tănase, care s-a accidentat din nou în meciul câștigat de FCSB cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa a 28-a din Liga 1. Decarul campioanei a părăsit terenul în minutul 21, fiind înlocuit de Mamadou Thiam.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase abia revenise la FCSB, după ce se accidentase în derby-ul cu Universitatea Craiova, din grupele Cupei României. El s-a tratat la Belgrad, la „vraciul” Marijana.

Gigi Becali, anunț despre Florin Tănase, după FCSB – Metaloglobus 4-1

Gigi Becali a aminti de declarațiile oferite de Gică Craioveanu, care spunea că nu există un „vraci” care să facă minuni în privința sportivilor. Patronul campioanei nu mai este de acord cu remediile la care apelează fotbaliștii săi, ținând cont că accidentarea lui Florin Tănase a recidivat atât de rapid.

Eu sunt adeptul la tot ce a spus Craioveanu, totul se face natural, când nu se face natural, se forțează medicina, se întâmplă ce se întâmplă. Nu am fost de acord 25 de ani, dar dacă am văzut că s-a făcut, atunci de aia am acceptat (n. r. să meargă la Marijana).

Eu nu știu care e treaba, până acum ne-a ajutat și azi am câștigat fără Tănase. A fost bine dacă s-a câștigat fără el”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus Gică Craioveanu despre Florin Tănase

Gică Craioveanu a transmis un mesaj categoric, după ce a aflat că Florin Tănase a plecat la „vraciul” Marijana, după accidentarea suferită în meciul cu Universitatea Craiova.

„Noi îl avem pe Fane (n.r. Ștefan Baiaram) suspendat, ei îl au pe cel mai important jucător al FCSB-ului, Tase (n.r. Florin Tănase), accidentat. Nu știu, tot continuăm să credem că se fac miracole în medicină, dar așa ceva nu există! În fine…

(n.r. a greșit că s-a dus la Marijana Kovacevic?) Nu știu, nu vreau să intru în polemici, dar nu am văzut încă `vraci` să te pună pe picioare peste noapte. E o pierdere foarte importantă. Va fi un meci mai disputat (n.r. cel din campionat), mai aprig, mai tactic. Eu nu cred că vor mai fi 4 goluri”, a declarat Gică Craioveanu, conform sursei citate anterior.

Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de războiUcraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se prăbuşeşte consumul, care reprezintă 60% din PIB. "Nu o să mai vedeţi acele coşuri pline în supermarketuri"
Observator
Se prăbuşeşte consumul, care reprezintă 60% din PIB. "Nu o să mai vedeţi acele coşuri pline în supermarketuri"
Despărțire șoc în sportul mondial. Marea campioană divorțează
Fanatik.ro
Despărțire șoc în sportul mondial. Marea campioană divorțează
23:10
Scenariul incredibil pe care se bazează Gigi Becali pentru ca FCSB să prindă play-off-ul: „Tot la asta sper”
23:04
Elias Charalambous nu vrea să audă de play-out, după 4-1 cu Metaloglobus: „Lucruri care nu există”
22:57
Marius Șumudică, în cădere liberă în Arabia Saudită! A patra înfrângere consecutivă pentru Al-Okhdood
22:51
Cum a reacționat Ofri Arad, după ce a fost schimbat la pauză la debutul la FCSB
22:47
Darius Olaru, discurs dur: “Toţi am greşit, jucători, staff. E normal că ne-au părăsit suporterii”
22:42
„Sezon haotic”. Daniel Bîrligea știe de ce FCSB „tremură” pentru calificarea în play-off: „Asta ne-a adus aici”
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 3 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul