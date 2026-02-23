Gigi Becali, anunț despre situația lui Florin Tănase, după o nouă accidentare: „Eu sunt adeptul la ce a spus Craioveanu” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit declarații despre situația lui Florin Tănase, care s-a accidentat din nou în meciul câștigat de FCSB cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa a 28-a din Liga 1. Decarul campioanei a părăsit terenul în minutul 21, fiind înlocuit de Mamadou Thiam.

Florin Tănase abia revenise la FCSB, după ce se accidentase în derby-ul cu Universitatea Craiova, din grupele Cupei României. El s-a tratat la Belgrad, la „vraciul” Marijana.

Gigi Becali, anunț despre Florin Tănase, după FCSB – Metaloglobus 4-1

Gigi Becali a aminti de declarațiile oferite de Gică Craioveanu, care spunea că nu există un „vraci” care să facă minuni în privința sportivilor. Patronul campioanei nu mai este de acord cu remediile la care apelează fotbaliștii săi, ținând cont că accidentarea lui Florin Tănase a recidivat atât de rapid.

„Eu sunt adeptul la tot ce a spus Craioveanu, totul se face natural, când nu se face natural, se forțează medicina, se întâmplă ce se întâmplă. Nu am fost de acord 25 de ani, dar dacă am văzut că s-a făcut, atunci de aia am acceptat (n. r. să meargă la Marijana).

Eu nu știu care e treaba, până acum ne-a ajutat și azi am câștigat fără Tănase. A fost bine dacă s-a câștigat fără el”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1.