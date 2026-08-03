Fază fără precedent pentru FCSB! Dawa a marcat după o decizie dură luată pentru tragere de timp

Dawa a marcat după un corner acordat de arbitru pentru tragere de timp

FCSB a suferit enorm în prima repriză cu Farul, cea care a intrat la cabine cu un avantaj de 2-0. După o schimbare în minutul 30 și alte trei schimbări la pauză, FCSB a intrat mult mai hotărâtă pe teren după pauză.

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FCSB a ratat câteva ocazii imense și a reușit până la urmă să reducă din diferență după un corner care nu trebuia să existe!

Corner pentru tragere de timp

Odată cu startul noului sezon de Liga 1 au fost implementate mai multe schimbări legate de arbitraj, văzute prima dată la Campionatul Mondial. În special, tragerile de timp sunt sancționate dur.

Asta s-a întâmplat în minutul 57 când arbitrul partidei l-a numărat pe tânărul portar de la Farul, Rafael Munteanu, când acesta se pregătea să degajeze. Pentru că a întârziat prea mult, goalkeeperul de 20 de ani a fost sancționat de arbitru. 30 de secunde au trecut din momentul în care mingea a ieșit în aut de poartă după o lovitură de cap a lui Stoian până când a fluierat arbitrul.

Cojocaru a oprit jocul și a acordat lovitură de colț pentru FCSB! Iar jucătorii lui Marius Baciu au profitat de acest moment, iar Dawa a redus din diferență. La 10 minute distanță, FCSB a fost aproape de egalare din penalty prin Florin Tănase, însă Rafael Munteanu și-a luat revanșa și a apărat.