Motivul pentru care Târnovanu nu a prins lotul la meciul cu Farul: „Am luat decizia”

Una dintre marile dileme pentru partida cu Farul de pe Arcul de Triumf a celor de la FCSB era cu privire la portarul Ștefan Târnovanu. După gafa uriașă de la meciul cu Auda, goalkeeper-ul de 26 de ani a fost criticat puternic și s-a vorbit despre o plecare a lui de la FCSB.

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Când a venit foaia de joc a venit și răspunsul: Târnovanu nu se afla nici măcar pe banca de rezerve!

Explicația lui Baciu

Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului, a dezvăluit motivul pentru care Târnovanu nu e în lot cu Farul.

„Târnovanu e în afara lotului pentru că noi, cei din staff, am hotărât să-i dăm două zile libere pentru a se liniști” a spus Marius Baciu înaintea partidei.

Tănase, menajat doar 30 de minute

Marius Baciu a vorbit înainte meciul și despre decizia de a-l lăsa pe Florin Tănase pe banca de rezerve.