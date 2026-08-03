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Motivul pentru care Târnovanu nu a prins lotul la meciul cu Farul: „Am luat decizia”

Sebastian Ujica Publicat: 3 august 2026, 22:06

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Motivul pentru care Târnovanu nu a prins lotul la meciul cu Farul: Am luat decizia”

Ştefan Târnovanu - Profimedia Images

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Una dintre marile dileme pentru partida cu Farul de pe Arcul de Triumf a celor de la FCSB era cu privire la portarul Ștefan Târnovanu. După gafa uriașă de la meciul cu Auda, goalkeeper-ul de 26 de ani a fost criticat puternic și s-a vorbit despre o plecare a lui de la FCSB.

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Când a venit foaia de joc a venit și răspunsul: Târnovanu nu se afla nici măcar pe banca de rezerve!

Explicația lui Baciu

Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului, a dezvăluit motivul pentru care Târnovanu nu e în lot cu Farul.

„Târnovanu e în afara lotului pentru că noi, cei din staff, am hotărât să-i dăm două zile libere pentru a se liniști” a spus Marius Baciu înaintea partidei.

Tănase, menajat doar 30 de minute

Marius Baciu a vorbit înainte meciul și despre decizia de a-l lăsa pe Florin Tănase pe banca de rezerve.

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„Tase a avut întrerupere, a venit și puțin mai târziu în pregătirea noastră. N-a făcut toată pregătirea, ultimele zile a fost menajat. L-am forțat, a jucat foarte multe minute și vrem să-l avem în a doua parte a meciului, pentru că e un jucător foarte important pentru noi și pentru strategia de astăzi”, a declarat Marius Baciu.

Planul inițial nu a funcționat însă foarte mult: cu Farul având 1-0 pe tabelă, Baciu l-a trimis pe Tănase pe teren încă din minutul 30.

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