Motivul pentru care Târnovanu nu a prins lotul la meciul cu Farul: „Am luat decizia”

Una dintre marile dileme pentru partida cu Farul de pe Arcul de Triumf a celor de la FCSB era cu privire la portarul Ștefan Târnovanu. După gafa uriașă de la meciul cu Auda, goalkeeper-ul de 26 de ani a fost criticat puternic și s-a vorbit despre o plecare a lui de la FCSB.
Când a venit foaia de joc a venit și răspunsul: Târnovanu nu se afla nici măcar pe banca de rezerve!
Explicația lui Baciu
Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului, a dezvăluit motivul pentru care Târnovanu nu e în lot cu Farul.
„Târnovanu e în afara lotului pentru că noi, cei din staff, am hotărât să-i dăm două zile libere pentru a se liniști” a spus Marius Baciu înaintea partidei.
Tănase, menajat doar 30 de minute
Marius Baciu a vorbit înainte meciul și despre decizia de a-l lăsa pe Florin Tănase pe banca de rezerve.
„Tase a avut întrerupere, a venit și puțin mai târziu în pregătirea noastră. N-a făcut toată pregătirea, ultimele zile a fost menajat. L-am forțat, a jucat foarte multe minute și vrem să-l avem în a doua parte a meciului, pentru că e un jucător foarte important pentru noi și pentru strategia de astăzi”, a declarat Marius Baciu.
Planul inițial nu a funcționat însă foarte mult: cu Farul având 1-0 pe tabelă, Baciu l-a trimis pe Tănase pe teren încă din minutul 30.
- Cum a reacţionat Cristiano Bergodi după ce a aflat în direct de transferul lui Jovo Lukic de la U Cluj
- FCSB – Farul 0-1, ACUM. Înlocuitorul lui Alibec dă lovitura pe Arcul de Triumf
- Fostul atacant de la FCSB, scandal la adresa arbitrajului: „În fiecare sezon avem explicații, s-au schimbat regulamentele”
- Jurnal Antena Sport | Oltenii visează la grupe
- FCSB, aproape de un nou transfer important! Jucătorul e la București și Becali îl așteaptă la negocieri