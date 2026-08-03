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Cum a reacţionat Cristiano Bergodi după ce a aflat în direct de transferul lui Jovo Lukic de la U Cluj

Mihai Alecu Publicat: 3 august 2026, 21:33

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Cum a reacţionat Cristiano Bergodi după ce a aflat în direct de transferul lui Jovo Lukic de la U Cluj

Cristiano Bergodi a vorbit după U Cluj - FC Botoşani. Foto: Sport Pictures

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Cristiano Bergodi a vorbit despre victoria pe care U Cluj a obţinut-o împotriva celor de la FC Botoşani, 2-1, după ce formaţia sa a reuşit să întoarcă scorul defavorabil de la pauză.

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Tehnicianul italian a fost surprins în direct cu o informaţie despre o plecare iminentă a lui Jovo Lukic, jucător care ar putea să stabilească un nou record pentru gruparea ardeleană.

Ce a spus Cristiano Bergodi despre vânzarea lui Jovo Lukic

Reporterul care i-a luat interviu lui Cristiano Bergodi a fost direct cu acesta şi l-a anunţat că are informaţii de ultim moment care spun că Jovo Lukic este ca şi plecat de la U Cluj. Italianul a părut surprins, asta chiar dacă înaintea partidei vorbea despre faptul că o plecare a bosniacului ar fi bună pentru toate părţile implicate.

”Eu nu știu, vă spun sincer. Știam că există o ofertă. Ei au acceptul meu, e cariera lui Jovo. Oriunde se duce, probabil va câștiga și bine. Cred că va fi o sumă bună și pentru U Cluj. Îi doresc numai bine, Jovo Lukic este un jucător foarte bun. Probabil a primit o ofertă bună”, a spus Cristiano Bergodi.

Unde ar putea să ajungă Jovo Lukic, atacantul de la U Cluj care a fost la Cupa Mondială

Presa din Bosnia vorbeşte intense în aceste zile despre viitorul lui Jovo Lukic, fotbalist care a fost prezent la Cupa Mondială alături de prima reprezentativă a ţării sale. Aceştia spun că jucătorul ar urma să plece pentru o sumă de aproximativ 5 milioane de euro.

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De asemenea, printre formaţiile interesate se numără, conform informaţiilor, cei de la Rennes, din prima ligă a Franţei, dar şi cei de la Besiktas, una din formaţiile cele mai importante din Turcia.

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