Cum a reacţionat Cristiano Bergodi după ce a aflat în direct de transferul lui Jovo Lukic de la U Cluj

Cristiano Bergodi a vorbit despre victoria pe care U Cluj a obţinut-o împotriva celor de la FC Botoşani, 2-1, după ce formaţia sa a reuşit să întoarcă scorul defavorabil de la pauză.
Tehnicianul italian a fost surprins în direct cu o informaţie despre o plecare iminentă a lui Jovo Lukic, jucător care ar putea să stabilească un nou record pentru gruparea ardeleană.
Ce a spus Cristiano Bergodi despre vânzarea lui Jovo Lukic
Reporterul care i-a luat interviu lui Cristiano Bergodi a fost direct cu acesta şi l-a anunţat că are informaţii de ultim moment care spun că Jovo Lukic este ca şi plecat de la U Cluj. Italianul a părut surprins, asta chiar dacă înaintea partidei vorbea despre faptul că o plecare a bosniacului ar fi bună pentru toate părţile implicate.
”Eu nu știu, vă spun sincer. Știam că există o ofertă. Ei au acceptul meu, e cariera lui Jovo. Oriunde se duce, probabil va câștiga și bine. Cred că va fi o sumă bună și pentru U Cluj. Îi doresc numai bine, Jovo Lukic este un jucător foarte bun. Probabil a primit o ofertă bună”, a spus Cristiano Bergodi.
Unde ar putea să ajungă Jovo Lukic, atacantul de la U Cluj care a fost la Cupa Mondială
Presa din Bosnia vorbeşte intense în aceste zile despre viitorul lui Jovo Lukic, fotbalist care a fost prezent la Cupa Mondială alături de prima reprezentativă a ţării sale. Aceştia spun că jucătorul ar urma să plece pentru o sumă de aproximativ 5 milioane de euro.
De asemenea, printre formaţiile interesate se numără, conform informaţiilor, cei de la Rennes, din prima ligă a Franţei, dar şi cei de la Besiktas, una din formaţiile cele mai importante din Turcia.
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