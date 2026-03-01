Ilie Dumitrescu, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Ilie Dumitrescu susţine că cei de la FCSB nu au timp să se lamenteze prea mult după ruşinea istorică de a deveni prima campioană care nu prinde play-off-ul în următoarea stagiune.

Fostul mare atacant ştie că miza pentru roş-albaştri a rămas accederea în Europa Conference League. Pentru asta, echipa lui Gigi Becali are nevoie să câştige barajul dintre din play-out, dar şi pe cel cu ocupanta locului 3 din play-off.

Ilie Dumitrescu, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB

“Pregăteşti locul 7, dai baraj cu locul 8 şi după la baraj. E o variantă, e şansa asta, vorbim şi de play-out-ul ăsta care e mai competitiv pentru că există şansa asta de Europa. Vor fi Oţelul, UTA, Farul. Trebuie să adune entuziasm. Poţi salva sezonul.”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

FCSB poate ajunge în preliminariile UECL dacă îndeplinește mai mulți pași. În primă fază, roș-albaștrii trebuie să termine pe una dintre primele două poziții din play-out, după care să joace un prim meci de baraj contra celeilalte echipe care termină în vârful grupei de retrogradare.

Ulterior, în caz de victorie, FCSB va mai avea de jucat un meci contra formației care încheie pe locul 3 în play-off într-o singură manșă, în deplasare. Dacă se va califica în preliminariile Conference League, atunci echipa lui Elias Charalambous își va începe parcursul european din turul 2 preliminar.