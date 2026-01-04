Iuliu Mureșan, anunț sumbru pentru fanii CFR-ului: „Nu știu dacă vom fi o forță” - Antena Sport

Închide meniul
Iuliu Mureșan, anunț sumbru pentru fanii CFR-ului: „Nu știu dacă vom fi o forță”

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 8:46

CFR Cluj se confruntă cu probleme destul de mari din punct de vedere financiar, însă Neluțu Varga are de gând să soluționeze rapid aceste probleme, mai ales că a încasat sume importante după transferurile lui Emerllahu și Louis Munteanu.

Chiar și așa, Iuliu Mureșan a făcut un anunț care îi va îngrijora pe fanii CFR Cluj, în ceea ce privește parcursul sportiv al echipei din următoarele sezoane.

Iuliu Mureșan, anunț incert despre viitorul CFR-ului

CFR Cluj are șanse mici să prindă play-off-ul în acest sezon, însă Iuliu Mureșan a făcut un anunț îngrijorător și în privința parcursului din stagiunea viitoare al echipei.

Președintele din Gruia a transmis că Neluțu Varga vrea să facă în continuare investiții la CFR Cluj, dar principala prioritate rămâne rezolvarea problemelor financiare.

„(n.r. Poate redeveni CFR o forță în România?) În primul rând, ar fi o minune dacă ne-am califica în play-off. Avem nevoie de timp și nu știu dacă la anul o să fim o forță. Depinde de ce buget vom reuși să facem.

Depinde de ce infuzii de capital vrea să mai facă patronul. El își dorește să facă. Mai întâi, trebuie să rezolvăm problemele financiare”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

