Iuliu Mureșan, anunț sumbru pentru fanii CFR-ului: „Nu știu dacă vom fi o forță” - Antena Sport

CFR Cluj se confruntă cu probleme destul de mari din punct de vedere financiar, însă Neluțu Varga are de gând să soluționeze rapid aceste probleme, mai ales că a încasat sume importante după transferurile lui Emerllahu și Louis Munteanu.

Chiar și așa, Iuliu Mureșan a făcut un anunț care îi va îngrijora pe fanii CFR Cluj, în ceea ce privește parcursul sportiv al echipei din următoarele sezoane.

Iuliu Mureșan, anunț incert despre viitorul CFR-ului

CFR Cluj are șanse mici să prindă play-off-ul în acest sezon, însă Iuliu Mureșan a făcut un anunț îngrijorător și în privința parcursului din stagiunea viitoare al echipei.

Președintele din Gruia a transmis că Neluțu Varga vrea să facă în continuare investiții la CFR Cluj, dar principala prioritate rămâne rezolvarea problemelor financiare.

„(n.r. Poate redeveni CFR o forță în România?) În primul rând, ar fi o minune dacă ne-am califica în play-off. Avem nevoie de timp și nu știu dacă la anul o să fim o forță. Depinde de ce buget vom reuși să facem.