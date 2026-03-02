Unirea Slobozia - Rapid, 19:30, LIVE TEXT. Giuleştenii vor să se apropie de lider. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Unirea Slobozia – Rapid, 19:30, LIVE TEXT. Giuleştenii vor să se apropie de lider. Echipele de start

Bogdan Stănescu Publicat: 2 martie 2026, 18:10

Costel Gâlcă, în timpul unui meci / Sport Pictures

Meciul Unirea Slobozia – Rapid e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport luni, de la ora 19:30. Giuleştenii vor să se distanţeze de Dinamo şi să se apropie de liderul Universitatea Craiova.

Înaintea meciului, Rapid e pe 2, cu 52 de puncte. Dinamo, care a fost învinsă cu 1-0 de FC Argeş, are tot 52 de puncte. Universitatea Craiova ocupă primul loc, cu 59 de puncte.

Unirea Slobozia – Rapid LIVE TEXT

Echipele de start:

Unirea Slobozia (5-3-2): Rusu – Dorobanțu, Safronov, I. Dinu, Orozco, Șerbănică – Bărbuț, Vl. Pop, Al. Albu – Espinosa, Ponde
Rezerve: R. Popa, Ibrian, Antoche, C. Toma, Coadă, T. Lungu, M. Lemnaru, Vlăsceanu, Dahan, Dulcea, Carnat, Dragu
Antrenor: Claudiu Niculescu

Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Hromada, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila
Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, G. Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
Antrenor: Constantin Gâlcă

În tur, Rapid a învins-o cu 4-1 pe Unirea Slobozia, în Giuleşti.

