Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează George Pușcaș la Dinamo - Antena Sport

Dinamo București a dat cea mai tare lovitură pe piața transferurilor din această iarnă și l-a adus în Ștefan cel Mare pe George Pușcaș, fost atacant al echipei naționale de fotbal a României.

Vârful care a jucat ultima oară în tricoul turcilor de la Bodrumspor este tot mai aproape de debutul în alb și roșu, potrivit unui anunț făcut de Andrei Nicolescu.

George Pușcaș, arma lui Dinamo din play-off

George Pușcaș este cea mai tare lovitură a iernii din Liga 1, atacantul român fiind transferat de Dinamo din postura de jucător liber de contract, el fiind fără angajament după despărțirea de Bodrumspor.

Andrei Nicolescu a vorbit pe scurt despre situația acestuia și a făcut un anunț major pentru suporterii dinamoviști. Administratorul special al „câinilor” a confirmat că Pușcaș va juca în play-off.

„Pușcaș se prezintă bine din punct de vedere fizic, însă abia după pauza echipelor naționale, adică după primele două etape din play-off, ar putea juca. Sper ca atunci să fie disponibili toți 3 (n.r. – Pușcaș, Karamoko și Mărginean) cei care lipsesc în momentul acesta”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.