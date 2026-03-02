Bănel Nicoliţă a spus ce va face Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a chemat la FCSB: "Îl ştiu foarte bine" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Bănel Nicoliţă a spus ce va face Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a chemat la FCSB: “Îl ştiu foarte bine”

Bogdan Stănescu Publicat: 2 martie 2026, 20:13

Bănel Nicoliţă / AntenaSport

Bănel Nicoliţă (41 de ani) e convins că Mirel Rădoi (44 de ani) nu va accepta oferta naşului său, Gigi Becali (67 de ani), de a prelua funcţia de manager general la FCSB.

Supărat pe faptul că echipa lui a ratat play-off-ul, Gigi Becali a anunţat o adevărată “revoluţie” la FCSB. Becali vrea să creeze un departament de scouting şi să aducă nu mai puţin de 7 jucători la echipă.

Bănel Nicoliţă nu crede în venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Îl ştiu foarte bine, e un om orgolios”

“Îl ştiu foarte bine, e un om orgolios, aţi văzut că a plecat de la Craiova în momentul când echipa mergea foarte bine. Dacă nu-i place ceva, pleacă. Nu cred că se va întoarce la FCSB ca manager”, a declarat Bănel Nicoliţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

“(n.r: Ziceaţi dumneavoastră de varianta asta cu Mirel Rădoi) Nu-mi răspunde la telefon, ce să fac, nu vrea să răspundă. Să vină să mă ajute, sfătuitor, consilier, să mă consilieze, ca un fin pe naş. «Băi, Charalambous şi Pintilii, schimbaţi sistemul». Manager sportiv, «schimbă sistemul», joacă aşa, indicaţii şi la antrenori, «fă aşa, fă aşa». Implicat chiar şi în antrenamente. Să le fie teamă”, a spus Gigi Becali, într-o declaraţie la Palat, după ce FCSB a ratat play-off-ul.

Gigi Becali mai speră încă la calificarea în Conference League, prin barajul din play-out. Ratarea play-off-ului i-a cauzat deja lui Gigi Becali o pierdere de 1.5 milioane de euro. Ratarea Europei ar fi un dezastru, pierderea fiind de milioane de euro.

