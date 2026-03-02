Jurnal Antena Sport | Fără FCSB, Craiova e mare favorită să devină campioană - Antena Sport

Închide meniul
Fără FCSB în play-off, Craiova este anunţată mare favorită să fie campioană. Ultima etapă ar putea fi incendiară, cu două finale de titlu la aceeaşi oră.

20:17
VideoJurnal Antena Sport | Schimbări la vârf la FCSB! Becali vrea să aducă un om peste Mihai Stoica
20:13
EXCLUSIVBănel Nicoliţă a spus ce va face Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a chemat la FCSB: “Îl ştiu foarte bine”
20:08
Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează George Pușcaș la Dinamo
19:45
LIVE TEXTUnirea Slobozia – Rapid 0-1. Giuleştenii vor să se apropie de lider. Daniel Paraschiv a deschis scorul
19:23
Florin Bratu a revenit ca antrenor în Liga 1! Ce salariu va avea
19:03
A venit de nicăieri! Leo Grozavu, ca și demis de la FC Botoșani. Valeriu Iftime a găsit deja înlocuitor
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 6 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul