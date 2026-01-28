„Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal - Antena Sport

Talisson este cel mai recent transfer făcut de Rapid București, jucătorul brazilian fiind prezentat oficial marți. Acesta a acordat și un interviu în calitate de jucător al giuleștenilor, în care a vorbit despre drumul său în fotbal.

Noul transfer al alb-vișiniilor a povestit despre sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă de la o vârstă fragedă pentru a ajunge fotbalist profesionist.

Tallison, dezvăluiri emoționante la primul interviu în calitate de jucător al Rapidului

Conducerea Rapidului vrea să dea totul pentru ca echipa antrenată de Costel Gâlcă să câștige campionatul, motiv pentru care a realizat transferuri importante în această iarnă.

După Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, oficialii dim Giulești l-au transferat și pe Talisson, fotbalist brazilian. Acesta a oferit și primul său interviu în calitate de jucător al Rapidului.

„Sunt foarte fericit. Este un vis devenit realitate pentru mine și familia. Sper să scriu o poveste frumoasă alături de Rapid. Am vorbit cu Bolgado, e un grup plin de pasiune, închegat, cu pasiune, deja au început să facă glume cu mine și încep să le înțeleg și eu. Nu mi-a venit să cred, am fost foarte fericit când a venit oferta de a Rapid.