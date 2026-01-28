„Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal - Antena Sport

Închide meniul
„Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal

Daniel Işvanca Publicat: 28 ianuarie 2026, 17:27

Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal

Talisson / Rapid

Talisson este cel mai recent transfer făcut de Rapid București, jucătorul brazilian fiind prezentat oficial marți. Acesta a acordat și un interviu în calitate de jucător al giuleștenilor, în care a vorbit despre drumul său în fotbal.

Noul transfer al alb-vișiniilor a povestit despre sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă de la o vârstă fragedă pentru a ajunge fotbalist profesionist.

Tallison, dezvăluiri emoționante la primul interviu în calitate de jucător al Rapidului

Conducerea Rapidului vrea să dea totul pentru ca echipa antrenată de Costel Gâlcă să câștige campionatul, motiv pentru care a realizat transferuri importante în această iarnă.

După Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, oficialii dim Giulești l-au transferat și pe Talisson, fotbalist brazilian. Acesta a oferit și primul său interviu în calitate de jucător al Rapidului.

„Sunt foarte fericit. Este un vis devenit realitate pentru mine și familia. Sper să scriu o poveste frumoasă alături de Rapid. Am vorbit cu Bolgado, e un grup plin de pasiune, închegat, cu pasiune, deja au început să facă glume cu mine și încep să le înțeleg și eu. Nu mi-a venit să cred, am fost foarte fericit când a venit oferta de a Rapid.

Am spus familiei de ofertă, nu am avut vreun moment de incertitudine, știam că este cea mai bună oportunitate din viața mea. Le-am zis impresarilor că vreau să vin cât mai repede. Când un club mare precum Rapid te ofertează nu poți refuza”.

Talisson: „Sper să ofer multe motive de bucurie galeriei”

„Nu, nu șțiam nimic despre Rapid înainte, dar am căutat pe internet și am văzut toată istoria, cât de mare este echipa. Am vorbit cu câțiva prieteni, cu Conrado, și mi-a zis să nu stau pe gânduri. Mi-a plăcut foarte mult galeria, imaginea stadionului plin de suporteri, atmosfera pe care o fac. Sper să ofer multe motive de bucurie galeriei. Cred că se compară cu Flamengo, Corinthians, galeria Rapidului este top.

Am jucat fotbal în sală, iar după am făcut trecerea către iarbă, dar nu a fost ușor. Vin dintr-o familie nevoiașă, dintr-un oraș mic, de 50.000 de locuitori, cu puține posibilități. A trebuit să vând pâine și alte lucruri, în căutarea oportunității de a ajunge în Sao Paulo, la vârsta fragedă de 12 ani, singur”.

Talisson: „O să dau totul”

„Au fost multe momente grele, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să-mi îndeplinesc visul. Primul meu club profesionist a fost RB Bragantino, am debutat în Cupă, la 20 de ani, am stat la U20 și acum uite-mă aici. Consider că este un salt important în cariera mea, mulți brazilieni visează să ajungă în Europa. Nu mă așteptam să se întâmple așa repede.

Obiectivul meu este, în primul rând, să ajut echipă, să dau goluri, să fiu de folos și individual, și colectiv. Dacă eu dau gol, automat ajut Rapid, iar asta îmi propun, să pun umărul la victorii. Am căutat informații despre toți colegii din echipă și în scurt timp o să interacționez cu toți. Vreau să transmit suporterilor ca sunt foarte fericit să fiu aici, o să dau totul, voi face tot posibilul să-i fac fericiți”, a declarat Talisson.

