Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Farul 2-2: „Ce faci, mă? Te plimbi pe teren, nebunule”

Dennis Politic nu a fost singurul jucător pe care Gigi Becali l-a criticat după FCSB – Farul 2-2. Ricardo Pădurariu nu a scăpat nici el de vorbele grele ale patronului.

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După ce l-a lăudat pe fundaşul stânga de 19 ani, Becali l-a considerat vinovat la golul de 2-0 marcat de constănţeni, prin Radaslavescu. Asta după ce recent, patronul susţinea că vrea să îi facă o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro.

Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Farul 2-2

„Ia uite, Pădurariu. L-am lăudat. Dacă nu-l lăudam, nu dădea gol ăsta, Radaslavescu. Băi, Pădurariule, ai 19 ani, ce faci, mă, te plimbi pe teren, mă, nebunule? Ce faci, mă? Eu sunt vinovat. Îi spun eu să joace fotbal. Dacă dormi, îţi dă gol Radaslavescu.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

Cotat la 550.000 de euro, puştiul de la naţionala U19 a României a jucat în toate cele 3 meciuri din acest debut de sezon de Liga 1, dar şi în returul ruşinos cu Auda (1-4) din preliminariile Conference League.

Gigi Becali îl dă gratis pe Dennis Politic

Gigi Becali a fost din nou nemulţumit de Dennis Politic, fotbalist pe care anunţa că vrea să-l vândă chiar şi după ce acesta a punctat în runda trecută, în victoria cu Csikszereda, 2-0. Latifundiarul din Pipera e acum şi mai decis şi spune că nu mai vrea vreun ban pentru jucătorul care a fost luat de la Dinamo şi a costat-o pe FCSB 2 milioane de euro.