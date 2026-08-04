Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Farul 2-2: „Ce faci, mă? Te plimbi pe teren, nebunule”

Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Farul 2-2: „Ce faci, mă? Te plimbi pe teren, nebunule”

Dan Roșu Publicat: 4 august 2026, 7:57

Comentarii
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Farul 2-2: „Ce faci, mă? Te plimbi pe teren, nebunule

Gigi Becali - Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Dennis Politic nu a fost singurul jucător pe care Gigi Becali l-a criticat după FCSB – Farul 2-2. Ricardo Pădurariu nu a scăpat nici el de vorbele grele ale patronului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce l-a lăudat pe fundaşul stânga de 19 ani, Becali l-a considerat vinovat la golul de 2-0 marcat de constănţeni, prin Radaslavescu. Asta după ce recent, patronul susţinea că vrea să îi facă o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro.

Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Farul 2-2

„Ia uite, Pădurariu. L-am lăudat. Dacă nu-l lăudam, nu dădea gol ăsta, Radaslavescu. Băi, Pădurariule, ai 19 ani, ce faci, mă, te plimbi pe teren, mă, nebunule? Ce faci, mă? Eu sunt vinovat. Îi spun eu să joace fotbal. Dacă dormi, îţi dă gol Radaslavescu.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

Cotat la 550.000 de euro, puştiul de la naţionala U19 a României a jucat în toate cele 3 meciuri din acest debut de sezon de Liga 1, dar şi în returul ruşinos cu Auda (1-4) din preliminariile Conference League.

Gigi Becali îl dă gratis pe Dennis Politic

Gigi Becali a fost din nou nemulţumit de Dennis Politic, fotbalist pe care anunţa că vrea să-l vândă chiar şi după ce acesta a punctat în runda trecută, în victoria cu Csikszereda, 2-0. Latifundiarul din Pipera e acum şi mai decis şi spune că nu mai vrea vreun ban pentru jucătorul care a fost luat de la Dinamo şi a costat-o pe FCSB 2 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

„Pe Politic îl dau gratis, m-a costat 2 milioane de euro, luati-l, tată, că e trecut. Ăsta nu-i fotbalist, nu ştiu cum am făcut eu, ce am făcut. Îl dau gratis lui Dinamo, să-l ia pe căpitanul lor. Orice echipă îl poate lua fără bani!”, a spus Gigi Becali.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
Observator
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
Atacant de 1,5 milioane de euro pentru Rapid: „Mult peste nivelul SuperLigii”. Ce transferuri de top mai pregătesc giuleștenii. Exclusiv
Fanatik.ro
Atacant de 1,5 milioane de euro pentru Rapid: „Mult peste nivelul SuperLigii”. Ce transferuri de top mai pregătesc giuleștenii. Exclusiv
0:23

OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!”
0:20

Marius Baciu, mesaj tranșant după un nou pas greșit: „La FCSB e mereu presiune! Dacă nu reziști…”
0:09

Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu după FCSB – Farul 2-2: „E posibil să fie şi antrenorul”. Ce spune de Dan Petrescu
0:00

Becali, gata să-l vândă pe Birligea cu 5 milioane de euro! I-a găsit și un înlocuitor de la Mondial: „Vedem dacă pot să-l iau”
23:55 3 aug.

Sabău a explicat cum a ratat victoria cu FCSB după ce a avut 2-0: „Sunt supărat!”
23:48 3 aug.

Rafael Munteanu a explicat faza de la golul lui Dawa: „Am pierdut două puncte!”
Vezi toate știrile
1 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 2 Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF 3 Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali 4 VideoFCSB, aproape de un nou transfer important! Jucătorul e la București și Becali îl așteaptă la negocieri 5 Jovo Lukic pleacă de la U Cluj pentru o sumă record! 6 VideoJurnal Antena Sport | Oltenii visează la grupe
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!