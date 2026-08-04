Marius Baciu, mesaj tranșant după un nou pas greșit: „La FCSB e mereu presiune! Dacă nu reziști…”

Marius Baciu este în pericol să fie dat afară de la FCSB după un start de sezon ratat! Asta deși echipa se află pe primul loc în campionat după primele 3 etape, peste Rapid la golaveraj.

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Dacă inițial a scăpat de critici după eliminarea cu FK Auda din Conference League, după 2-2 în fața Farului au venit și criticile din partea patronului Gigi Becali.

Reacția lui Baciu după meci

Marius Baciu le-a luat apărarea jucătorilor după egalul cu Farul și a explicat decizia de a-l trimite pe teren pe Florin Tănase după doar 30 de minute.

„Până la urmă, da (nr mulțumit de egal). Cred că e și echitabil având în vedere ocaziile. Iar ne-am expus, am avut o cădere după gol. Farul a venit cu 5 apărători. N-ai cum să nu te gândești că va fi bine, pentru că am avut momente bune. Păcat că am ratat penalty-ul, poate aveam șansa să câștigăm. Începutul jocului ne-a aparținut până la acea greșeală. Trebuie mai multă disciplină când pierdem mingea. De asta m-am supărat și la meciul cu Auda.

(nr. Toma) Nu a acuzat nimic, așa am gândit că Tănase să intre în repriza a doua. Dar aveam mulți jucători tineri și atunci am vrut să-l folosim mai rapid. Tase a venit târziu, n-a jucat nici ultimul amical. Și apoi a trebuit să-l folosim mult.