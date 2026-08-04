Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Baciu, mesaj tranșant după un nou pas greșit: „La FCSB e mereu presiune! Dacă nu reziști…”

Marius Baciu, mesaj tranșant după un nou pas greșit: „La FCSB e mereu presiune! Dacă nu reziști…”

Sebastian Ujica Publicat: 4 august 2026, 0:20

Comentarii
Marius Baciu, mesaj tranșant după un nou pas greșit: La FCSB e mereu presiune! Dacă nu reziști…”

Marius Baciu riscă să fie dat afară de la FCSB / SPORT PICTURES

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Marius Baciu este în pericol să fie dat afară de la FCSB după un start de sezon ratat! Asta deși echipa se află pe primul loc în campionat după primele 3 etape, peste Rapid la golaveraj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă inițial a scăpat de critici după eliminarea cu FK Auda din Conference League, după 2-2 în fața Farului au venit și criticile din partea patronului Gigi Becali.

Reacția lui Baciu după meci

Marius Baciu le-a luat apărarea jucătorilor după egalul cu Farul și a explicat decizia de a-l trimite pe teren pe Florin Tănase după doar 30 de minute.

„Până la urmă, da (nr mulțumit de egal). Cred că e și echitabil având în vedere ocaziile. Iar ne-am expus, am avut o cădere după gol. Farul a venit cu 5 apărători. N-ai cum să nu te gândești că va fi bine, pentru că am avut momente bune. Păcat că am ratat penalty-ul, poate aveam șansa să câștigăm. Începutul jocului ne-a aparținut până la acea greșeală. Trebuie mai multă disciplină când pierdem mingea. De asta m-am supărat și la meciul cu Auda.

(nr. Toma) Nu a acuzat nimic, așa am gândit că Tănase să intre în repriza a doua. Dar aveam mulți jucători tineri și atunci am vrut să-l folosim mai rapid. Tase a venit târziu, n-a jucat nici ultimul amical. Și apoi a trebuit să-l folosim mult.

Reclamă
Reclamă

(Nr. ce s-a scris despre discuțiile în vestiar) sunt minciuni aberante. Suntem o echipă tânără. Am trecut și ca jucători prin momente dificile. Am văzut echipe mult mai mari care au probleme după un insucces. Denis Politic e un jucător de execuție și am zis să venim cu ceva nou, când careul e aglomerat. La FCSB e presiune tot timpul. Dacă nu reziști la presiune, va fi mereu complicat pentru tine. (Nr. Bîrligea) Am stat foarte mult de vorbă cu el, nu e ușor pentru un atacant să nu marchezi” a spus Marius Baciu la finalul partidei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
Observator
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
Gigi Becali a stabilit prețul uriaș cu care vinde FCSB: „Vine un american și o ia!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a stabilit prețul uriaș cu care vinde FCSB: „Vine un american și o ia!”
0:23 4 aug.

OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!”
0:09 4 aug.

Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu după FCSB – Farul 2-2: „E posibil să fie şi antrenorul”. Ce spune de Dan Petrescu
0:00 4 aug.

Becali, gata să-l vândă pe Birligea cu 5 milioane de euro! I-a găsit și un înlocuitor de la Mondial: „Vedem dacă pot să-l iau”
23:55

Sabău a explicat cum a ratat victoria cu FCSB după ce a avut 2-0: „Sunt supărat!”
23:48

Rafael Munteanu a explicat faza de la golul lui Dawa: „Am pierdut două puncte!”
23:48

Gigi Becali anunţă că vrea să vândă FCSB după egalul cu Farul: „Am rămas în urmă”
Vezi toate știrile
1 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 2 Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF 3 Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali 4 VideoFCSB, aproape de un nou transfer important! Jucătorul e la București și Becali îl așteaptă la negocieri 5 Jovo Lukic pleacă de la U Cluj pentru o sumă record! 6 VideoJurnal Antena Sport | Oltenii visează la grupe
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!