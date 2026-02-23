Închide meniul
Titularul Rapidului cere o mărire de salariu. Negocieri cu șefii giuleștenilor pentru prelungirea contractului - Antena Sport

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 21:26

Jucătorii Rapidului, la finalul unui meci/ Profimedia

Titularul Rapidului, Andrei Borza, cere o mărire de salariu. Fundașul de 20 de ani a intrat la negocieri cu oficialii formației de sub Grant privind prelungirea contractului.

Andrei Borza, în vârstă de 20 de ani, este un jucător extrem de important în lotul lui Costel Gâlcă. În vara trecută, au existat zvonuri conform cărora acesta ar putea pleca de la Rapid.

Andrei Borza cere o mărire de salariu la Rapid

Andrei Borza mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027, însă oficialii giuleșteni vor să evite scenariul în care acesta ar intra în ultimul an de contract. Ca urmare, Victor Angelescu a intrat la negocieri cu impresarul jucătorului, Giovanni Becali, privind prelungirea înțelegerii pe cel puțin încă un sezon.

Andrei Borza își dorește însă un salariu mai mare, pentru a semna cu Rapid un nou contract, notează gsp.ro. Acest lucru s-a întâmplat și cu alți jucători din lotul giuleștenilor, după prelungirea înțelegerilor.

Alexandru Dobre și Cristi Manea și-au prelungit contractele recent cu Rapid, ajungând la salarii de 20.000 de euro pe lună. Claudiu Petrila, de cealaltă parte, și-a prelungit și el înțelegerea cu giuleștenii și încasează acum 15.000 de euro lunar. Cel mai bine plătit jucător din lotul giuleștenilor este Olimpiu Moruțan, care primește suma de 25.000 de euro, la care se mai adaugă un bonus din partea celor de la Aris Salonic.

În prezent, Andrei Borza are un salariu de 12.500 de euro. În negocierile privind prelungirea contractului se va discuta, cel mai probabil, și clauza de reziliere a fundașului, care în prezent este de 3,5 milioane de euro.

Andrei Borza a bifat 18 meciuri pentru Rapid în Liga 1, reușind să marcheze două goluri și să ofere tot atâtea pase decisive. Fundașul a fost măcinat de o accidentare suferită la echipa națională, motiv pentru care a lipsit o bună perioadă de timp.

Andrei Borza a reușit să marcheze două goluri, în ultimele două meciuri disputate de Rapid. Fundașul a punctat în eșecul suferit cu Farul, scor 1-3, cât și în victoria obținută cu Dinamo, scor 2-1.

