Titularul Rapidului cere o mărire de salariu. Negocieri cu șefii giuleștenilor pentru prelungirea contractului - Antena Sport

Titularul Rapidului, Andrei Borza, cere o mărire de salariu. Fundașul de 20 de ani a intrat la negocieri cu oficialii formației de sub Grant privind prelungirea contractului.

Andrei Borza, în vârstă de 20 de ani, este un jucător extrem de important în lotul lui Costel Gâlcă. În vara trecută, au existat zvonuri conform cărora acesta ar putea pleca de la Rapid.

Andrei Borza mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027, însă oficialii giuleșteni vor să evite scenariul în care acesta ar intra în ultimul an de contract. Ca urmare, Victor Angelescu a intrat la negocieri cu impresarul jucătorului, Giovanni Becali, privind prelungirea înțelegerii pe cel puțin încă un sezon.

Andrei Borza își dorește însă un salariu mai mare, pentru a semna cu Rapid un nou contract, notează gsp.ro. Acest lucru s-a întâmplat și cu alți jucători din lotul giuleștenilor, după prelungirea înțelegerilor.

Alexandru Dobre și Cristi Manea și-au prelungit contractele recent cu Rapid, ajungând la salarii de 20.000 de euro pe lună. Claudiu Petrila, de cealaltă parte, și-a prelungit și el înțelegerea cu giuleștenii și încasează acum 15.000 de euro lunar. Cel mai bine plătit jucător din lotul giuleștenilor este Olimpiu Moruțan, care primește suma de 25.000 de euro, la care se mai adaugă un bonus din partea celor de la Aris Salonic.