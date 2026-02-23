Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Denis Alibec (35 de ani), atacant pe care l-a cedat gratis la Farul. Deranjat că FC Argeş a învins-o, cu 1-0, pe Farul, rezultat care a complicat calculele pentru play-off ale FCSB-ului, Becali l-a “mitraliat” pe fostul lui jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alibec a fost în două rânduri la FCSB, niciuna dintre cele două aventuri ale sale la echipa lui Gigi Becali nefiind una încununată de succes.

Ilie Dumitrescu e de părere că Gigi Becali nu avea niciun motiv să îl atace pe Denis Alibec: “100% a vrut să câştige”

“Când a plecat Alibec, erau la mâna lor cei de la FCSB. Nu aveau nicio legătură aceste calcule. Dacă nu ai avut nevoie de el sportiv, cum credeai că te poate ajuta? Cum vine asta? Tu ai fost la mâna ta, nu are vreo vină Alibec.

Ce, Alibec nu a vrut să câștige acest meci (n.r. cu FC Argeș)? 100% a vrut. Se întâmplă să mai ratezi. Lupta va fi una nebună pentru locul acesta de play-off, va fi incredibilă. Niciodată nu s-a mai întâmplat să se joace până în ultima etapă”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Gigi Becali transmitea anterior că i-a cedat pe Denis Alibec la Farul şi pe Dennis Politic la Hermannstadt gândindu-se şi că aceştia ar putea încurca adversarele FCSB-ului din lupta pentru play-off. Dacă Alibec a fost transferat definitiv, având în vedere că mai avea contract cu FCSB doar până în vară, Dennis Politic a fost împrumutat. Politic se va întoarce în vară la FCSB.