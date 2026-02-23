Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec! - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec!

Bogdan Stănescu Publicat: 23 februarie 2026, 21:36

Ilie Dumitrescu / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Denis Alibec (35 de ani), atacant pe care l-a cedat gratis la Farul. Deranjat că FC Argeş a învins-o, cu 1-0, pe Farul, rezultat care a complicat calculele pentru play-off ale FCSB-ului, Becali l-a “mitraliat” pe fostul lui jucător.

Alibec a fost în două rânduri la FCSB, niciuna dintre cele două aventuri ale sale la echipa lui Gigi Becali nefiind una încununată de succes.

Ilie Dumitrescu e de părere că Gigi Becali nu avea niciun motiv să îl atace pe Denis Alibec: “100% a vrut să câştige”

“Când a plecat Alibec, erau la mâna lor cei de la FCSB. Nu aveau nicio legătură aceste calcule. Dacă nu ai avut nevoie de el sportiv, cum credeai că te poate ajuta? Cum vine asta? Tu ai fost la mâna ta, nu are vreo vină Alibec.

Ce, Alibec nu a vrut să câștige acest meci (n.r. cu FC Argeș)? 100% a vrut. Se întâmplă să mai ratezi. Lupta va fi una nebună pentru locul acesta de play-off, va fi incredibilă. Niciodată nu s-a mai întâmplat să se joace până în ultima etapă”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Gigi Becali transmitea anterior că i-a cedat pe Denis Alibec la Farul şi pe Dennis Politic la Hermannstadt gândindu-se şi că aceştia ar putea încurca adversarele FCSB-ului din lupta pentru play-off. Dacă Alibec a fost transferat definitiv, având în vedere că mai avea contract cu FCSB doar până în vară, Dennis Politic a fost împrumutat. Politic se va întoarce în vară la FCSB.

“De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Alibec… nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo!”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

În 5 meciuri jucate pentru Farul de la revenire, Denis Alibec a marcat 3 goluri şi a reuşit un assist. Prestaţia lui în meciul FC Argeş – Farul 1-0 a fost, într-adevăr, una ştearsă. Alibec a fost notat cu 5.9 de către flashscore.ro pentru evoluţia lui din meciul cu echipa piteşteană.

