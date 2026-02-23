Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis! - Antena Sport

Hermannstadt a suferit a patra înfrângere la rând în campionat şi a 5-a în toate competiţiile, după ce a fost învinsă, cu 2-1, de Csikszereda, în deplasare.

După meci, Dorinel Munteanu (57 de ani) dădea de înţeles că ar putea fi demis. Conducerea sibienilor nu ar mai avea răbdare cu “Munti”. El ar putea pleca fie acum, fie la finalul sezonului regular.

Conducerea lui Hermannstadt şi-ar fi pierdut răbdarea cu Dorinel Munteanu

“Conducerea nu mai e convinsă să continue cu Dorinel Munteanu. Ar mai avea două etape la dispoziție, în cazul în care va mai fi păstrat”, informează digisport.ro.

Dorinel Munteanu transmitea că îşi doreşte să rămână pe banca lui Hermannstadt, deşi realizează că situaţia lui e una complicată. El transmitea, după înfrângerea cu Csikszereda, că va avea o discuţie cu conducerea sibienilor.

“Acum, în acest moment, sunt principalul vinovat, pentru că eu conduc echipa. N-am putut să schimb nimic de 10 etape sau de când am preluat echipa. Sunt responsabil, îngândurat, am dat acordul la nişte transferuri care nu mă ajută încă.