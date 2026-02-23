Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis! - Antena Sport

Închide meniul
Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis!

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis!

Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis!

Bogdan Stănescu Publicat: 23 februarie 2026, 21:14

Decizia conducerii lui Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu a dat de înţeles că ar putea fi demis!

Dorinel Munteanu în timpul unui meci al lui Hermannstadt / Sport Pictures

Hermannstadt a suferit a patra înfrângere la rând în campionat şi a 5-a în toate competiţiile, după ce a fost învinsă, cu 2-1, de Csikszereda, în deplasare.

După meci, Dorinel Munteanu (57 de ani) dădea de înţeles că ar putea fi demis. Conducerea sibienilor nu ar mai avea răbdare cu “Munti”. El ar putea pleca fie acum, fie la finalul sezonului regular.

Conducerea lui Hermannstadt şi-ar fi pierdut răbdarea cu Dorinel Munteanu

“Conducerea nu mai e convinsă să continue cu Dorinel Munteanu. Ar mai avea două etape la dispoziție, în cazul în care va mai fi păstrat”, informează digisport.ro.

Dorinel Munteanu transmitea că îşi doreşte să rămână pe banca lui Hermannstadt, deşi realizează că situaţia lui e una complicată. El transmitea, după înfrângerea cu Csikszereda, că va avea o discuţie cu conducerea sibienilor.

“Acum, în acest moment, sunt principalul vinovat, pentru că eu conduc echipa. N-am putut să schimb nimic de 10 etape sau de când am preluat echipa. Sunt responsabil, îngândurat, am dat acordul la nişte transferuri care nu mă ajută încă.

Situaţia mea e delicată, voi continua să lupt până la capăt. Indiferent de consecinţe sau de ce se discută la nivelul conducerii, voi avea o discuţie cu conducerea”, declara Dorinel Munteanu, după Csikszereda – Hermannstadt 2-1, potrivit sursei citate mai sus.

Csikszereda – Hermannstadt 2-1. Sibienii lui Dorinel Munteanu, în criză! A 4-a înfrângere la rând în Liga 1

Echipa FK Csikszereda a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 28-a din Liga 1.

Gazdele au deschis scorul la Miercurea Ciuc prin Csuros, în minutul 17, dar sibienii au egalat în minutul 32, cu şutul lui Aurelian Chiţu. Ciucanii au trecut din nou la conducere şase minute mai târziu, odată cu spectaculosul gol reuşit de Trif. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Politic, respins de Palmeş. Până la final tabela nu s-a mai schimbat şi Csikszereda – Hermannstadt s-a terminat 2-1.

Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de războiUcraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
Elevii lui Ilyeş sunt pe locul 13, cu 28 de puncte, în timp ce Hermannstadt e penultima, a 15-a, cu 17 puncte.

 

