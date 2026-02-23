Victor Angelescu, replică incredibilă după clipul controversat publicat de Dinamo: „Ciorile sunt cele mai deștepte” - Antena Sport

„În anumite cazuri e bine să nu lași loc de interpretare”

„Au mai fost cazuri când a luat FCSB campionatul și au făcut anumite lucruri, dar au făcut-o după ce au reușit. Dacă crezi că îți face ție un plus înseamnă că îi crezi pe adversari foarte slabi psihologic.

Nu cred că Karamoko sau Cîrjan au fost mai motivați după acest clip. A fost făcut pentru suporteri, să fie o chestie din asta: ‘hai să arătăm ce facem noi pentru suporterii noștri’. Asta poate să ajute doar suporterii, probabil au făcut asta să creeze o anumită controversă și să aducă cât mai mulți oameni în peluză.

Nu este o chestie atât de evidentă, ca să zicem așa. Dar în anumite cazuri e bine să nu lași loc de interpretare. Ciorile sunt unele dintre cele mai deștepte…

Cred că au făcut un lucru care a lăsat loc de interpretare pentru fani, asta este părerea mea. Nu e cine știe ce până la urmă, poți să interpretezi orice. Eu cred că asta e o chestie pe care ar trebui să o evităm. Sincer, nici nu vreau să comentez prea mult, a fost ideea lor”.

„Noi știm să jucăm foarte bine împotriva lui Dinamo”

„Atâta timp cât lași la interpretare, Dinamo nu a vrut să transmită un mesaj foarte frumos pentru Rapid, a fost un mesaj pentru suporterii lor, era normal ca noi să reacționăm. Mai știm și în trecut, în anumite meciuri. De exemplu, cu FCSB, patronul a ieșit, ne-a ironizat și nu ne-au bătut 10-11 meciuri la rând.

Pe lângă motivație, eu cred că noi știm să jucăm foarte bine împotriva lui Dinamo meciurile. Am fost destul de sigur, deși eram într-o perioadă proastă, că o să câștigăm.

Dinamo are un anumit stil care ne convine foarte mult, Kopic fiind un antrenor foarte bun. Nouă, Rapidului, ne convine acest stil. Ei țin mingea, dar jocul e fotbal, nu e ‘posesica’, trebuie să dai gol”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.