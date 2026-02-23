Victor Angelescu, replică incredibilă după clipul controversat publicat de Dinamo: „Ciorile sunt cele mai deștepte” - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu, replică incredibilă după clipul controversat publicat de Dinamo: „Ciorile sunt cele mai deștepte”

Daniel Işvanca Publicat: 23 februarie 2026, 20:41

Victor Angelescu / SPORT PICTURES

Rapid București a învins-o pe Dinamo și în partida retur din sezonul regulat, iar giuleștenii au egalat rivala din capitală la puncte în clasament. Spiritele s-au „încins” înaintea meciului direct, după un clip controversat publicat de „câini”.

Videoclipul a fost catalogat drept rasist de suporterii, dar chiar și de oficialii alb-vișinii, însă Victor Angelescu a așteptat momentul perfect pentru a veni cu o replică.

Victor Angelescu: „Faptul că încerci să învârți un cuțit în rană doar ajuți adversarul”

Victor Angelescu a așteptat momentul oportun pentru a veni cu o replică în privința clipului controversat apărut pe rețelele sociale ale clubului Dinamo București.

Oficialul formației din Giulești nu s-a declarat impresionat de gestul „câinilor”, ba mai mult, a precizat că astfel de momente supra-motivează adversarul, lucru care i-a ajutat în contextul derby-ului.

„Nu mă stresa, dar era presiune. Dacă te stresează toate meciurile astea… Veneam după o perioadă mai proastă, aveam neapărată nevoie să câștigăm, să fim matematic în play-off și să nu se ducă Dinamo și respectiv Craiova la prea multe puncte.

A fost un derby important pentru suporteri, îmi pare rău de vreme, a fost cea mai proastă zi care se putea nimeri. Toată săptămâna trecută am fost și am vorbit, și eu și domnul Șucu, și jucătorii între ei și antrenorii. Știam că vor fi foarte montați pentru acest meci.

Părerea mea e că ne-a ajutat 5 sau poate 10%. Eu vorbesc acum de jucători și staff, au fost foarte concentrați. A ajutat oricât a ajutat, dar nu pot să zic că am văzut filmulețul și am jucat cu 50% mai bine.

Nu țin minte ca la un derby cu Dinamo să fi făcut așa ceva. De obicei, mie nu mi se pare o strategie bună. La nivel de orgoliu între aceste 3 echipe, vorbind din punct de vedere psihologic, faptul că încerci să învârți un cuțit în rană doar ajuți adversarul”.

Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de războiUcraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
„În anumite cazuri e bine să nu lași loc de interpretare”

„Au mai fost cazuri când a luat FCSB campionatul și au făcut anumite lucruri, dar au făcut-o după ce au reușit. Dacă crezi că îți face ție un plus înseamnă că îi crezi pe adversari foarte slabi psihologic.

Nu cred că Karamoko sau Cîrjan au fost mai motivați după acest clip. A fost făcut pentru suporteri, să fie o chestie din asta: ‘hai să arătăm ce facem noi pentru suporterii noștri’. Asta poate să ajute doar suporterii, probabil au făcut asta să creeze o anumită controversă și să aducă cât mai mulți oameni în peluză.

Nu este o chestie atât de evidentă, ca să zicem așa. Dar în anumite cazuri e bine să nu lași loc de interpretare. Ciorile sunt unele dintre cele mai deștepte…

Cred că au făcut un lucru care a lăsat loc de interpretare pentru fani, asta este părerea mea. Nu e cine știe ce până la urmă, poți să interpretezi orice. Eu cred că asta e o chestie pe care ar trebui să o evităm. Sincer, nici nu vreau să comentez prea mult, a fost ideea lor”.

„Noi știm să jucăm foarte bine împotriva lui Dinamo”

„Atâta timp cât lași la interpretare, Dinamo nu a vrut să transmită un mesaj foarte frumos pentru Rapid, a fost un mesaj pentru suporterii lor, era normal ca noi să reacționăm. Mai știm și în trecut, în anumite meciuri. De exemplu, cu FCSB, patronul a ieșit, ne-a ironizat și nu ne-au bătut 10-11 meciuri la rând.

Pe lângă motivație, eu cred că noi știm să jucăm foarte bine împotriva lui Dinamo meciurile. Am fost destul de sigur, deși eram într-o perioadă proastă, că o să câștigăm.

Dinamo are un anumit stil care ne convine foarte mult, Kopic fiind un antrenor foarte bun. Nouă, Rapidului, ne convine acest stil. Ei țin mingea, dar jocul e fotbal, nu e ‘posesica’, trebuie să dai gol”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

