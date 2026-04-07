Marius Şumudică nu şi-a putut explica schimbarea făcută de Costel Gâlcă la Rapid: “Cu tot respectul, dar…”

Marius Şumudică a oferit o reacţie categorică, după ce Rapid a fost învinsă de U Cluj, scor 1-2, în etapa a treia de play-off. Antrenorul nu şi-a putut explica schimbările efectuate de Costel Gâlcă.
“Şumi” nu a înţeles de ce Claudiu Petrila a fost înlocuit de Cristi Manea în minutul 75 al partidei din Giuleşti.
Marius Şumudică l-a taxat pe Costel Gâlcă, după Rapid – U Cluj 1-2
De asemenea, Marius Şumudică l-a criticat şi pe Hazrollaj, jucător pe care Rapid a plătit suma de aproape un milion de euro pentru a-l transfera în vara trecută de la Malisheva.
“Nu am înțeles de ce a fost schimbat Petrila. Era singurul jucător care mai punea probleme în față. Cu tot respectul, dar nu am înțeles schimbările.
Îl bagi pe Manea în partea dreaptă, îl scoți pe Borza, îl aduci pe Onea în partea stângă, bulversezi absolut totul și primești gol.
Mai este un băiat care a fost transferat cu 900.000 de euro, Hazrollaj, nu l-am văzut deloc, nu știu. Îl vedeam ieri că îi îmbărbăta pe ceilalți. Dacă îl aduci pe băiatul ăsta, mie chiar mi-a plăcut la început, intră în interior, știa cu stângul așa, nu înțeleg de ce nu îi dai minute.
De ce nu joacă? Nu înțeleg! Investești 900.000 de euro, dă domnul Șucu, și băiatul ăsta nu joacă. A jucat trei meciuri adunate. Au întâlnit o echipă foarte bine așezată în teren.
Uite ce înseamnă diferența la transferuri. Păi, Mendy ăla, Drammeh și cu Stanojev, trei fotbaliști mult peste nivelul campionatului României în momentul de față”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.
- “Deplasat!” Claudiu Petrila
- “E favorită să câştige titlul”. Ilie Dumitrescu s-a convins, după etapa a treia a play-off-ului
- Momente grele la Rapid. Riscă să rateze tot sezonul, fotbalistul s-a accidentat grav!
- “Ca Arne Slot după Klopp”. Comparaţia făcută de Basarab Panduru, după ce Univ. Craiova a învins-o pe CFR Cluj
- Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro”