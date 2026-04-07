Antonio Conte pune presiune pe Interul lui Cristi Chivu, după Napoli – AC Milan 1-0: “E puţin probabil”

Antonio Conte (56 de ani) nu se gândeşte la titlul din Serie A, chiar dacă Napoli a câştigat cu 1-0 meciul de luni seară cu AC Milan. Campioana en-titre a urcat pe locul 2, cu 65 de puncte, în timp ce formaţia de pe San Siro este la 9 puncte în spatele liderului Inter. Echipa lui Cristi Chivu are 72 de puncte.

La finalul meciului de la Napoli, Antonio Conte a avut un mesaj categoric. El a declarat că victoria obţinută în faţa lui AC Milan este una importantă în lupta pentru locurile de UEFA Champions League, nu pentru titlul.

Antonio Conte mută presiunea pe umerii echipei lui Cristi Chivu. Inter are un avans de şapte puncte în acest moment şi nu trebuie să le dea oportunitatea rivalelor să profite de eventuali paşi greşiţi.

“Astăzi (n.r. duminică) am câştigat trei puncte cruciale pentru Champions League. Acum trebuie să ne concentrăm pe calificarea în Champions League. Trebuie să onorăm istoria, să dăm totul până la final. Dacă mă întrebaţi de echipa de pe primul loc, Inter se află meritat acolo. E puţin probabil ca ei să mai piardă multe puncte, ţinând cont de avansul pe care îl au. Noi nu trebuie să mai facem greşeli şi să câştigăm cât mai multe puncte posibil”, a declarat Antonio Conte, potrivit tuttomercatoweb.com.

În ceea ce priveşte lupta pentru locurile de UEFA Champions League, Napoli este la 8 puncte de Juventus (57 de puncte), ocupanta locului 5, loc care duce în Europa League. Pe celelalte locuri de Champions League se află AC Milan (63 de puncte) şi Como (58 de puncte) în acest moment.