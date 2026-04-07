Momente grele la Rapid. Riscă să rateze tot sezonul, fotbalistul s-a accidentat grav!

Rapid a primit o nouă veste proastă după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-2, în fața celor de la Universitatea Cluj, rezultat care diminuează serios șansele giuleștenilor la primul loc în Liga 1.
Pe lângă eșecul dureros, Rapid l-a pierdut și pe mijlocașul Cătălin Vulturar, accidentat în timpul partidei, după ce a acuzat probleme la umăr și a fost nevoit să părăsească terenul.
Absență confirmată pentru următoarele meciuri
Președintele clubului, Victor Angelescu, a oferit detalii despre starea jucătorului, confirmând că acesta va lipsi sigur în următoarele două etape, contra FC Argeș și Universitatea Craiova.
„Vulturar a efectuat un RMN. Să vedem. Sper să nu fie ceva la ligament, să nu fie nevoie de operație. Oricum, el va lipsi minim două meciuri”, a declarat Angelescu la Prima Sport.
Scenariul pesimist: final de sezon pentru Vulturar
Oficialul giuleștenilor nu exclude însă o variantă mult mai gravă, care ar complica serios situația echipei în finalul sezonului.
„Dacă e vorba de operație, e clar că nu-l vom mai putea folosi sezonul ăsta și să piardă și vara. Varianta cea mai optimistă e că va lipsi doar două meciuri”, a mai spus Angelescu pentru sursa menționată anterior.
O eventuală absență de lungă durată ar reprezenta o pierdere importantă pentru Rapid, într-un moment în care echipa încearcă să rămână competitivă în lupta din partea superioară a clasamentului.
- “Nu-i treaba ta”. Victor Angelescu i-a dat replica lui Dan Nistor, după atacul la adresa jucătorilor de la Rapid
- “Deplasat!” Claudiu Petrila, reacţie dură după ce Iliev a fost lovit de un suporter: “Deja e prea mult”
- “E favorită să câştige titlul”. Ilie Dumitrescu s-a convins, după etapa a treia a play-off-ului
- “Ca Arne Slot după Klopp”. Comparaţia făcută de Basarab Panduru, după ce Univ. Craiova a învins-o pe CFR Cluj
- Marius Şumudică nu şi-a putut explica schimbarea făcută de Costel Gâlcă la Rapid: “Cu tot respectul, dar…”