Momente grele la Rapid. Riscă să rateze tot sezonul, fotbalistul s-a accidentat grav!

Radu Constantin Publicat: 7 aprilie 2026, 8:52

Rapid a primit o nouă veste proastă după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-2, în fața celor de la Universitatea Cluj, rezultat care diminuează serios șansele giuleștenilor la primul loc în Liga 1.

Pe lângă eșecul dureros, Rapid l-a pierdut și pe mijlocașul Cătălin Vulturar, accidentat în timpul partidei, după ce a acuzat probleme la umăr și a fost nevoit să părăsească terenul.

Absență confirmată pentru următoarele meciuri

Președintele clubului, Victor Angelescu, a oferit detalii despre starea jucătorului, confirmând că acesta va lipsi sigur în următoarele două etape, contra FC Argeș și Universitatea Craiova.

„Vulturar a efectuat un RMN. Să vedem. Sper să nu fie ceva la ligament, să nu fie nevoie de operație. Oricum, el va lipsi minim două meciuri”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Scenariul pesimist: final de sezon pentru Vulturar

Oficialul giuleștenilor nu exclude însă o variantă mult mai gravă, care ar complica serios situația echipei în finalul sezonului.

„Dacă e vorba de operație, e clar că nu-l vom mai putea folosi sezonul ăsta și să piardă și vara. Varianta cea mai optimistă e că va lipsi doar două meciuri”, a mai spus Angelescu pentru sursa menționată anterior.

O eventuală absență de lungă durată ar reprezenta o pierdere importantă pentru Rapid, într-un moment în care echipa încearcă să rămână competitivă în lupta din partea superioară a clasamentului.

Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorileVal de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Citește și:
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
Observator
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
„FCSB l-a refuzat pe Coubiș pentru 125.000 euro!” Mitică Dragomir, dezvăluire neașteptată despre noul star de la U Cluj
Fanatik.ro
„FCSB l-a refuzat pe Coubiș pentru 125.000 euro!” Mitică Dragomir, dezvăluire neașteptată despre noul star de la U Cluj
9:41

NEWS ALERTVictima accidentului provocat de Kader Keita a murit! Încadrarea penală a fotbalistului de la Rapid se schimbă
9:36

“Nu-i treaba ta”. Victor Angelescu i-a dat replica lui Dan Nistor, după atacul la adresa jucătorilor de la Rapid
9:26

Drama unui fost jucător de la FCSB: “Am ajuns aproape la nebuni! Nu îmi e rușine să recunosc, am avut nevoie de psihiatru”
9:25

“Deplasat!” Claudiu Petrila, reacţie dură după ce Iliev a fost lovit de un suporter: “Deja e prea mult”
9:13

“De două zile plânge”. Înlocuitorul lui Mircea Lucescu la naţională, dărâmat după probleme lui “Il Luce”
8:55

“E favorită să câştige titlul”. Ilie Dumitrescu s-a convins, după etapa a treia a play-off-ului
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 UPDATEComunicat de ultimă oră emis de SUUB: Mircea Lucescu, pregătit pentru o nouă intervenţie chirugicală 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 5 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României