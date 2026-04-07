Momente grele la Rapid. Riscă să rateze tot sezonul, fotbalistul s-a accidentat grav!

Rapid a primit o nouă veste proastă după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-2, în fața celor de la Universitatea Cluj, rezultat care diminuează serios șansele giuleștenilor la primul loc în Liga 1.

Pe lângă eșecul dureros, Rapid l-a pierdut și pe mijlocașul Cătălin Vulturar, accidentat în timpul partidei, după ce a acuzat probleme la umăr și a fost nevoit să părăsească terenul.

Absență confirmată pentru următoarele meciuri

Președintele clubului, Victor Angelescu, a oferit detalii despre starea jucătorului, confirmând că acesta va lipsi sigur în următoarele două etape, contra FC Argeș și Universitatea Craiova.

„Vulturar a efectuat un RMN. Să vedem. Sper să nu fie ceva la ligament, să nu fie nevoie de operație. Oricum, el va lipsi minim două meciuri”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Scenariul pesimist: final de sezon pentru Vulturar

Oficialul giuleștenilor nu exclude însă o variantă mult mai gravă, care ar complica serios situația echipei în finalul sezonului.