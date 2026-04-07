Home | Fotbal | Liga 1 | “Ca Arne Slot după Klopp”. Comparaţia făcută de Basarab Panduru, după ce Univ. Craiova a învins-o pe CFR Cluj

Viviana Moraru Publicat: 7 aprilie 2026, 8:41

Comentarii
Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Basarab Panduru a reacţionat, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe CFR Cluj, în etapa a treia de play-off. Fostul internaţional l-a lăudat pe antrenorul oltenilor, Filipe Coelho.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Pandi” a făcut şi o comparaţie inedită atunci când a vorbit despre tehnicianul portughez. El a amintit de situaţia de la Liverpool, atunci când Arne Slot l-a înlocuit pe Jurgen Klopp şi a cucerit titlul în Premier League.

Basarab Panduru a transmis că Filipe Coelho a avut rezultate excelente la Universitatea Craiova, deşi nu ştia nimic legat de fotbalul românesc, înainte să semneze cu oltenii.

“Poate nu a făcut cel mai bun joc Craiova, dar, uitându-te la meci, vezi niște lucruri: pase în adâncime, ies din dreapta, se duc în partea stângă, om pregătit pe viteză să dezvolte atacul. Vezi niște lucruri la Craiova.

La CFR ai avut impresia că vrea să încurce mai mult Craiova decât să joace. Parcă nu a mai avut CFR-ul inima aceea, nebunia aceea, vâna aceea, să vrea neapărat să câștige. Cred că a meritat Craiova, în seara asta, victoria. La CFR au intrat niște jucători care nu au adus nimic bun pentru echipă.

Reclamă
Reclamă

(n.r. – despre venirea lui Coelho la Craiova) Ca și cum vine Arne Slot la Liverpool după Klopp. Și acolo i-au dat 500 de milioane și s-a ales praful. Aici vine, echipa era sănătoasă, se antrenau cum trebuie, ultimele rezultate nu erau cele mai bune.

Un om care habar nu are de România, stă cu Paulo Bento mult timp la echipa națională, nu știe ce se întâmplă în România. Vine și impresionează, mie îmi place ce face”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Graţie victoriei cu CFR Cluj, Universitatea Craiova a acumulat 36 de puncte şi a egalat liderul U Cluj. În următoarea rundă de play-off, oltenii se vor deplasa în Ardeal pentru confruntarea cu “Şepcile roşii”.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
