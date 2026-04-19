Mesaje rasiste afişate de suporterii Craiovei la meciul cu Rapid

Stadionul Universităţii Craiova a fost aproape plin cu Rapid. Dacă a fost lăudabilă susţinerea fanilor, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre mesajele afişate de fani la meci.
Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Rapid București, disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”, a fost umbrit de mai multe mesaje rasiste.
“E adevărat, nu e folclor, rrapid = echipa rromilor”, “Aveți un pigment bizar, ați fost cu toții la solar?”, “Cum s-or fi simțit ăia de la Messina când s-au căutat prin buzunare?”, “Farmecul giuleștilor: după orice meci stabor…” sau “Umblaţi cu vulturul vopsit, dar croncăne a travestit”, au fost mesajele care cu siguranţă vor aduce sancţiuni disciplinare pentru clubul oltean.
