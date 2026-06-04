Decizie în cazul transferului lui Ricardo Matos la FCSB

Gigi Becali s-a interesat de Ricardo Matos. A negocieat cu FC Argeş, dar cele două părți nu au ajuns la un acord.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu Bîrligea care a stat mai mult accidentat în a doua parte a campionatului, la FCSB s-a resimţit din plin lipsa unui om de gol. Acum Gigi Becali pare decis să rezolve repede problema din atac. În acest sens, el a încercat să-l transfere pe Ricardo Matos. Negocierile au intrat însă momentan în impas, din ce anunță Dani Coman.

„Cu Matos lucrurile sunt clare. El va continua la FC Argeş. Am avut ceva discuţii pentru el, dar nu s-au concretizat. Nu era ce trebuie pentru FC Argeş. Astfel că, el o să rămână la noi.

În schimb, nu vă pot anunţa momentan acelaşi lucru şi despre Adel Bettaieb. A făcut un sezon foarte bun la noi şi dorim să îl păstrăm. I-am făcut deja o ofertă de prelungire a contractului, iar oferta financiară este mult mai mare faţă de cât a câştigat până acum la FC Argeş.

Însă, el trebuie să ne dea un răspuns până joi 4 iunie. Dacă nu vom primi până pe 4 iunie un răspuns de la el, atunci ne este clar că el nu îşi mai doreşte să continue cu FC Argeş şi vom încerca să ne căutăm un alt jucător. Sunt jucători interesanţi şi la Hermannstadt, am fost acolo şi îi cunosc pe mulţi dintre ei”, a declarat dani Coman, citat de Prima Sport.