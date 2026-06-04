Home | Fotbal | Liga 1 | Decizie în cazul transferului lui Ricardo Matos la FCSB

Decizie în cazul transferului lui Ricardo Matos la FCSB

Radu Constantin Publicat: 4 iunie 2026, 11:09

Comentarii
Decizie în cazul transferului lui Ricardo Matos la FCSB
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gigi Becali s-a interesat de Ricardo Matos. A negocieat cu FC Argeş, dar cele două părți nu au ajuns la un acord.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu Bîrligea care a stat mai mult accidentat în a doua parte a campionatului, la FCSB s-a resimţit din plin lipsa unui om de gol. Acum Gigi Becali pare decis să rezolve repede problema din atac. În acest sens, el a încercat să-l transfere pe Ricardo Matos. Negocierile au intrat însă momentan în impas, din ce anunță Dani Coman.

„Cu Matos lucrurile sunt clare. El va continua la FC Argeş. Am avut ceva discuţii pentru el, dar nu s-au concretizat. Nu era ce trebuie pentru FC Argeş. Astfel că, el o să rămână la noi.

În schimb, nu vă pot anunţa momentan acelaşi lucru şi despre Adel Bettaieb. A făcut un sezon foarte bun la noi şi dorim să îl păstrăm. I-am făcut deja o ofertă de prelungire a contractului, iar oferta financiară este mult mai mare faţă de cât a câştigat până acum la FC Argeş.

Însă, el trebuie să ne dea un răspuns până joi 4 iunie. Dacă nu vom primi până pe 4 iunie un răspuns de la el, atunci ne este clar că el nu îşi mai doreşte să continue cu FC Argeş şi vom încerca să ne căutăm un alt jucător. Sunt jucători interesanţi şi la Hermannstadt, am fost acolo şi îi cunosc pe mulţi dintre ei”, a declarat dani Coman, citat de Prima Sport.

Reclamă
Reclamă

Ricardo Matos a marcat 12 goluri pentru FC Argeş în acest sezon şi mai are contract până în vara lui 2027 cu clubul piteştean.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală
Observator
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală
Primul jucător care semnează cu FCSB. Prelungește contractul pe doi ani. Exclusiv
Fanatik.ro
Primul jucător care semnează cu FCSB. Prelungește contractul pe doi ani. Exclusiv
15:18

Gata! Primul jucător care semnează cu FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: “Contract pe doi ani”
15:11

Specialistul care a prezis ultimele trei campioane mondial vine cu anunț șoc: „Ei vor învinge Portugalia în finală!”
15:04

Farul Constanța a bifat primul transfer al verii!
14:58

Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick
14:34

VIDEOAlexandru Maxim, primele declarații după ce a lăsat FCSB pentru Universitatea Craiova: “Un vis devenit realitate”
13:58

„Monaco, cea mai ciudată cursă din sezon” Adrian Georgescu, despre momentul care decide câștigătorul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, anunţ decisiv despre transferul lui Alex Dobre: “Am vorbit cu taică-su” 2 Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi dat afară de la Gaziantep. I s-a găsit înlocuitor 3 Chivu a mutat imediat după ce Real Madrid i-a luat un jucător! Pregătește ofertă de 50 de milioane de euro 4 Jose Mourinho a alcătuit lista neagră! 6 jucători pe care nu-i mai dorește la Real Madrid 5 El e primul transfer pe care îl face Gigi Becali la FCSB în vară! MM Stoica și Baciu l-au urmărit pe stadion 6 Prima plecare de la U Cluj. Se transferă tot în România!
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat