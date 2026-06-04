Incident șocant! Sabrina Voinea și-ar fi bătut iubitul: “Palme, pumni… Dădea mai mult la corp”

Sabrina Voinea, una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale României, ar fi fost implicată într-un incident petrecut în Complexul Sportiv Lia Manoliu, potrivit informațiilor publicate de GOLAZO.ro și atribuite unor persoane care susțin că au asistat la evenimente.
Conform sursei citate, conflictul ar fi izbucnit între sportivă și iubitul său, Șerban Cotîrlan, pe fondul unor neînțelegeri legate de timpul petrecut împreună. „Îi tot reproșa că el nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început”, a declarat un martor pentru GOLAZO.ro.
Aceeași sursă susține că discuția s-ar fi transformat într-un conflict verbal și ulterior într-unul fizic. „Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față”, a relatat persoana citată.
Incidentul ar fi continuat și în zona recepției Hotelului Sport, acolo unde mai mulți oameni au asistat la incident.
„Chiar dacă erau oameni de față, ea nu s-a oprit din a-l înjura și lovi. Băiatul nu a ripostat, nu a împins-o pe Sabrina, nimic. S-a abținut”, a mai declarat martorul.
De asemenea, surse din anturajul lui Șerban Cotîrlan, citate de aceeași publicație, susțin că ar fi existat un nou episod tensionat câteva ore mai târziu. De această dată și mama sportivei a fost prezentă, dar ar fi refuzat să intervină.
„După câteva ore, Șerban a făcut o nouă tentativă de a pleca spre casă, dar Sabrina s-a opus din nou. Palme, pumni, iar mama ei, Camelia Voinea, care era de față, nu a intervenit deloc”, au afirmat sursele respective.
GOLAZO.ro mai notează că în zona Hotelului Sport și în incinta Complexului Lia Manoliu există camere de supraveghere care ar putea clarifica desfășurarea evenimentelor. Este așteptată și reacția celor implicați. Singurul care a avut o poziție legată de subiect a fost Șerban Cotîrlan, care nu a negat incidentul, dar a evitat să ofere declarații de presă.
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