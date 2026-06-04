Mentalitatea unui mare campion! Marquinhos, înainte de Mondial: “Trăiesc fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul”

Fundaşul brazilian Marquinhos, dublu campion european cu Paris Saint-Germain, “trăieşte fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul”, sperând să conducă “Selecao” către al şaselea titlu mondial în calitate de căpitan, relatează AFP.

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“Trăiesc acest moment din ce în ce mai mult ca şi cum ar fi ultimul meu meci, ultima mea Cupă Mondială, ultima mea ocazie de a câştiga şi mai multe trofee”, a declarat, miercuri, jucătorul în vârstă de 32 de ani la prima conferinţă de presă a cvintuplilor campioni mondiali de la sosirea lor în Statele Unite.

Mentalitatea unui mare campion a lui Marquinhos

Sâmbăta trecută, la Budapesta, Marquinhos a fost şi căpitanul lui PSG, care şi-a asigurat al doilea titlu consecutiv în Liga Campionilor, învingând-o pe Arsenal (1-1 după prelungiri, 4-3 la penalty-uri).

De asemenea, el a rememorat unul dintre momentele marcante ale acestei finale, când l-a consolat pe Gabriel Magalhaes de la Arsenal, partenerul său din apărarea centrală în cadrul “Selecao”, cu o îmbrăţişare călduroasă după penalty-ul ratat.

În timpul Cupei Mondiale din 2022, Marquinhos s-a aflat în aceeaşi situaţie, când Brazilia a fost eliminată în sferturile de finală de Croaţia (1-1 după prelungiri, 4-2 la penalty-uri).