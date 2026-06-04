Mentalitatea unui mare campion! Marquinhos, înainte de Mondial: “Trăiesc fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul”

Fundaşul brazilian Marquinhos, dublu campion european cu Paris Saint-Germain, “trăieşte fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul”, sperând să conducă “Selecao” către al şaselea titlu mondial în calitate de căpitan, relatează AFP.
“Trăiesc acest moment din ce în ce mai mult ca şi cum ar fi ultimul meu meci, ultima mea Cupă Mondială, ultima mea ocazie de a câştiga şi mai multe trofee”, a declarat, miercuri, jucătorul în vârstă de 32 de ani la prima conferinţă de presă a cvintuplilor campioni mondiali de la sosirea lor în Statele Unite.
Mentalitatea unui mare campion a lui Marquinhos
Sâmbăta trecută, la Budapesta, Marquinhos a fost şi căpitanul lui PSG, care şi-a asigurat al doilea titlu consecutiv în Liga Campionilor, învingând-o pe Arsenal (1-1 după prelungiri, 4-3 la penalty-uri).
De asemenea, el a rememorat unul dintre momentele marcante ale acestei finale, când l-a consolat pe Gabriel Magalhaes de la Arsenal, partenerul său din apărarea centrală în cadrul “Selecao”, cu o îmbrăţişare călduroasă după penalty-ul ratat.
În timpul Cupei Mondiale din 2022, Marquinhos s-a aflat în aceeaşi situaţie, când Brazilia a fost eliminată în sferturile de finală de Croaţia (1-1 după prelungiri, 4-2 la penalty-uri).
“A fost foarte greu pentru mine şi mi-ar fi plăcut să primesc o îmbrăţişare în acel moment”, a spus fundaşul lui Paris Saint-Germain.
Brazilia îşi va face debutul la Cupa Mondială 2026 pe 13 iunie, împotriva Marocului. Înainte de aceasta, selecţionata “auriverde” va juca un ultim meci amical sâmbătă, împotriva Egiptului.
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