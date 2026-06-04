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Reacția dură a celor de la Manchester City după ce Riquelme a anunțat transferul lui Haaland: „Minciuni!”

Sebastian Ujica Publicat: 4 iunie 2026, 11:20

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Reacția dură a celor de la Manchester City după ce Riquelme a anunțat transferul lui Haaland: Minciuni!”

Enrique Riquelme a promis că-l va aduce pe Haaland la Real Madrid dacă va câștiga alegerile

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Manchester City ia în calcul să-l dea în judecată pe Enrique Riquelme după ce acesta a anunțat că-l va transfera pe Erling Haaland dacă va câștiga alegerile pentru președinția clubului Real Madrid.

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Riquelme, antreprenor în domeniul energiei regenerabile, a apărut miercuri seară la emisiunea El Hormiguero de pe canalul spaniol Antena 3 cu un tricou cu Real Madrid și numele Haaland pe spate.

Manchester City a reacționat imediat

Riquelme a mai spus că va plăti tuturor celor 100.000 de membri ai clubului taxa anuală dacă nu va reuși să-l transfere pe Haaland în sezonul viitor. Norvegianul tocmai a semnat în luna ianuarie noua înțelegere cu Manchester City, valabilă până în 2034.

Echipa lui Haaland a reacționat imediat prin vocea tatălui jucătorului și a catalogat afirmațiile lui Enrique „distrative, dar false”. Și mai duri au fost cei de la Manchester City, care susțin că nu există nicio clauză de reziliere în contractul lui Haaland.

„Poveștile care apar din Spania cu privire la viitorul lui Erling Haaland nu sunt adevărate. Nu există șanse ca acest lucru să se întâmple și nu există nicio clauză contractuală care să permite asta. Luăm în considerare acțiuni legale pentru folosirea imagnii jucătorului în acest context” a spus purtătorul de cuvânt al lui Manchester City.

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Haaland nu este singurul jucător de la Manchester City menționat de către Enrique Riquelme. Acesta a vorbit și despre faptul că Rodri este un jucător pe care vrea să-l aducă la Real, dacă va câștiga alegerile la Real.

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