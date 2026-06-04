Un club de tradiție din Liga 1 a cerut intrarea în insolvență

Petrolul Ploiești traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă a clubului. Problemele financiare care s-au acumulat în ultimii ani au ajuns la un nivel critic, iar conducerea formației prahovene a decis să apeleze la ultima soluție: intrarea în insolvență.
Potrivit datelor publice, Petrolul a depus pe 3 iunie cererea de intrare în insolvență la tribunal, procedură care ar putea permite clubului să își reorganizeze activitatea și să reducă o parte din datoriile acumulate.
Decizia vine după ce gruparea ploieșteană s-a aflat anterior în concordat preventiv, o măsură menită să ofere protecție împotriva creditorilor și să faciliteze restructurarea datoriilor. Cu toate acestea, situația financiară nu s-a îmbunătățit suficient, iar oficialii clubului au considerat că insolvența reprezintă singura variantă viabilă pentru continuarea activității.
În prezent, datoriile Petrolului sunt estimate la câteva milioane de euro, iar viitorul clubului depinde în mare măsură de decizia instanței.
Cel care anunța recent problemele grave de la echipă a fost Vivi Răchită.
“Îmi cer scuze că am spus că sunt 8 milioane datorie, sunt 9. Doar la ANAF sunt 19 milioane de lei, aproape 4 milioane de euro”, spunea antrenorul recent despre datoriile mari ale clubului.
- Renato Espinosa rămâne în fotbalul românesc. La ce club Liga 1 s-a transferat
- Fostul fotbalist de la FCSB s-a transferat în Liga 1
- Primul fotbalist care a anunțat că vrea să vină la FCSB: “Să iau cea mai bună decizie”
- Şi Universitatea Craiova a intrat în cursa pentru semnătura lui Kennedy Boateng
- Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru