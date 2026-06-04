Home | Fotbal | Liga 1 | Un club de tradiție din Liga 1 a cerut intrarea în insolvență

Un club de tradiție din Liga 1 a cerut intrarea în insolvență

Radu Constantin Publicat: 4 iunie 2026, 10:40

Comentarii
Un club de tradiție din Liga 1 a cerut intrarea în insolvență
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Petrolul Ploiești traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă a clubului. Problemele financiare care s-au acumulat în ultimii ani au ajuns la un nivel critic, iar conducerea formației prahovene a decis să apeleze la ultima soluție: intrarea în insolvență.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit datelor publice, Petrolul a depus pe 3 iunie cererea de intrare în insolvență la tribunal, procedură care ar putea permite clubului să își reorganizeze activitatea și să reducă o parte din datoriile acumulate.

Decizia vine după ce gruparea ploieșteană s-a aflat anterior în concordat preventiv, o măsură menită să ofere protecție împotriva creditorilor și să faciliteze restructurarea datoriilor. Cu toate acestea, situația financiară nu s-a îmbunătățit suficient, iar oficialii clubului au considerat că insolvența reprezintă singura variantă viabilă pentru continuarea activității.

În prezent, datoriile Petrolului sunt estimate la câteva milioane de euro, iar viitorul clubului depinde în mare măsură de decizia instanței.

Cel care anunța recent problemele grave de la echipă a fost Vivi Răchită.

Reclamă
Reclamă

“Îmi cer scuze că am spus că sunt 8 milioane datorie, sunt 9. Doar la ANAF sunt 19 milioane de lei, aproape 4 milioane de euro”, spunea antrenorul recent despre datoriile mari ale clubului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Observator
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Patru plecări dintr-un foc la echipa din SuperLiga! Fostul atacant de la FCSB e și el pe listă
Fanatik.ro
Patru plecări dintr-un foc la echipa din SuperLiga! Fostul atacant de la FCSB e și el pe listă
10:07

Amenințată de Man City și Newcastle, Interul lui Chivu e gata de transferul verii în Serie A
10:06

Renato Espinosa rămâne în fotbalul românesc. La ce club Liga 1 s-a transferat
9:34

Războiul fake news-ului? Mourinho le-a spus portughezilor că imaginea cu el în tricoul Realului a fost generată cu A.I.
9:29

Matteo Berrettini, momente crunte la Roland Garros! A abandonat în sferturi, în faţa prietenului Matteo Arnaldi
9:18

Salariu de 5000 de lei pentru Adi Popa, la Steaua: “Îți arăt!”
9:14

Prima mutare a lui Manchester City după plecarea lui Guardiola? Transfer de peste 100 de milioane
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, anunţ decisiv despre transferul lui Alex Dobre: “Am vorbit cu taică-su” 2 Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi dat afară de la Gaziantep. I s-a găsit înlocuitor 3 Chivu a mutat imediat după ce Real Madrid i-a luat un jucător! Pregătește ofertă de 50 de milioane de euro 4 Jose Mourinho a alcătuit lista neagră! 6 jucători pe care nu-i mai dorește la Real Madrid 5 El e primul transfer pe care îl face Gigi Becali la FCSB în vară! MM Stoica și Baciu l-au urmărit pe stadion 6 Prima plecare de la U Cluj. Se transferă tot în România!
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat