Un club de tradiție din Liga 1 a cerut intrarea în insolvență

Petrolul Ploiești traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă a clubului. Problemele financiare care s-au acumulat în ultimii ani au ajuns la un nivel critic, iar conducerea formației prahovene a decis să apeleze la ultima soluție: intrarea în insolvență.

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Potrivit datelor publice, Petrolul a depus pe 3 iunie cererea de intrare în insolvență la tribunal, procedură care ar putea permite clubului să își reorganizeze activitatea și să reducă o parte din datoriile acumulate.

Decizia vine după ce gruparea ploieșteană s-a aflat anterior în concordat preventiv, o măsură menită să ofere protecție împotriva creditorilor și să faciliteze restructurarea datoriilor. Cu toate acestea, situația financiară nu s-a îmbunătățit suficient, iar oficialii clubului au considerat că insolvența reprezintă singura variantă viabilă pentru continuarea activității.

În prezent, datoriile Petrolului sunt estimate la câteva milioane de euro, iar viitorul clubului depinde în mare măsură de decizia instanței.

Cel care anunța recent problemele grave de la echipă a fost Vivi Răchită.